“اسمك منهم؟؟”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 pdf عبر موقع وزارة العمل العراقية ومظلتي في كل محافظات العراق

ارتفعت عمليات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 والتي تعد أحد أهم أشكال المساعدة التي تقدمها الحكومة لمواطنيها، ويمكن الآن الاستعلام عن ذلك عبر منصة مظلتي للمستفيدين من الوجبة السابعة، وتقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذه الخدمة أيضًا عبر الاتصال الهاتفي بالرقم الموحد المخصص أو من خلال زيارة مكتب الرعاية الاجتماعية الأقرب إلى مكان الإقامة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تزايدت التساؤلات عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وسيتم الإعلان عن المستفيدين

من خلال استخدام منصة مظلتي، حيث يتطلب من المواطن تسجيل رقمه الوطني في المكان المخصص على المنصة وتحديد رقم الوجبة المطلوب البحث عنه، إلى جانب ذلك ملء جميع الحقول بالمعلومات المطلوبة، ويتم تحقيق الأهلية لهذه المساعدة عندما يستوفي المتقدم الشروط التي وضعت لهذا الغرض، والتي تشمل النقاط التالية:

أن يكون المتقدم من جنسية عراقية.

أن يكون لديه إقامة دائمة داخل حدود العراق.

أن يكون عمر المتقدم الرجل لا يتجاوز 60 عامًا ولا يقل عن 18 سنة، وأما عمر المتقدمة الإناث لا يتجاوز 55 عامًا ولا يقل عن 15 سنة.

عدم استفادة المتقدم من خدمة التأمين الصحي.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن المستفيدين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

انتقل بعد ذلك إلى قسم الخدمات الإلكترونية المتاحة.

ستظهر لك رمزًا مرئيًا على الشاشة، قم بإعادة كتابته بدقة في المكان المخصص.

اضغط على الخدمة الخاصة بمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية.

حدد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

قم بملء جميع البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها قبل البحث.

وبعد دقائق ستتمكن من معرفة ما إذا كنت مشمولًا بالرعاية أم لا، بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

يمكنك خلال دقيقة واحدة استخراج وتحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 على جهاز بصيغة pdf لتتمكن من البحث عن اسمك وهل تم قبولك للاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة العراقية أم لا.