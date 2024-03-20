“مبرووك الوظيفة الجديدة” اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم العراقية عن اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024، والتي كانت أعلنت عن حاجتها لعدد كبير من المعلمين في شتى المدارس العراقية، وأكدت الوزارة أنها تسعى دائماً على تعيين عدد جديد من الكوادر التعليمية للمشاركة في نهوض العملية التعليمية بالعراق، وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها أنها استقبلت عدد كبير من الطلبات الخاصة بتعيينات وزارة التربية العراقية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام والشروط المطلوبة ….

اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

حيث يبحث عدد كبير من المتقدمين لوظائف التعليم العراقية عن اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024، والتي سوف يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت .

ثم اضغط على اسم المتقدم.

اضغط على التخصص أو الوظيفة التي يمكن العمل بها .

انقر على المحافظة التابع لها.

اكتب البيانات المطلوبة في الخانات الموحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

شروط تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على وظيفة بوزارة التعليم العراقية والتي جاءت كالتالي: