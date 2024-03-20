“استعلم الآن” epedu gov. iq… خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 بالعراق

أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024، من أكثر الكلمات التي تصدرت محركات البحث من قبل المتقدمين والراغبين في الالتحاق بوظائف التربية والتعليمية في تعيينات عقود 50 ألفا، خاصة بعد أن كشفت الوزارة العراقية للتربية والتعليم عن أسماء المقبولين في بعض محافظات العراق المتنوعة، حيث تهدف المسابقة على سد عجز نقص العاملين بهيئة التدريس بكافة المدارس الحكومية، والتعرف على آخر مستجدات وزارة التعليم بشأن المسابقة تابع معنا.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

بعد أن أغلقت الوزارة العراقية للتربية والتعليم مرحلة باب التسجيل، تصدرت أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية ال50 ألفا بالعراق، حيث إنه من المقرر تم الانتهاء من مرحلة فحص الطلبات المقدمة لاختيار طلبات المستوفين للشروط التي نصت عليها الوزارة، ونظرا لأهمية المسابقة لدى العديد أتاحت الوزارة رابط الاستعلام عن الأسماء من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

التوجه عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية قم باختيار أيقونة عقود وزارة التربية والتعليم. ثم قم بتدوين بيانات الشخصية للمتقدم والتي تتمثل فيه (اسم المتقدم، رقم التسجيل، رقم الهوية). ثم قم باختيار التخصص الخاص بالمتقدم. ثم قم بتحديد الولاية تابعا لها. ثم قم بالضغط على أيقونة الاستعلام، وانتظر ثواني ستظهر أمامك نتيجة المتقدم.

ما هي شروط الالتحاق بمسابقة وزارة التربية والتعليم؟

وبالرغم من احتياج كافة المديريات التعليمية إلى قبول كافة المتقدمين للمسابقه، إلا أنها قامت بتحديد بعض الضوابط وشروط الواجب للالتحاق بهذه الوظائف خلال عملية التسجيل، وهذه الشروط تتمثل في التالي: