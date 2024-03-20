21 مارس.. هل الخميس إجازة رسمية في مصر احتفالاً بعيد الأم في جميع المدارس؟

غدًا الخميس الموافق 21 من مارس هو عيد الأم، فهل هل الخميس إجازة رسمية في مصر للاحتفال بهذه المناسبة؟، هذا الأمر هو ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال حيث يعتبر عيد الأم من أهم المناسبات المصرية التي يحتفل بها الكثيرين في مصر فهم يقدمون الهدايا إلى أمهاتهم ويتوددون إليها بأجمل الكلمات، ولكن هذا اليوم لا يكفي التضحيات الكثيرة التي تقوم بها الأم في سبيل سعادة أبنائها.

هل الخميس إجازة رسمية في مصر؟

انتشرت الكثير من الأسئلة في الآونة الأخيرة على شبكات الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن هل الخميس إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد الأم؟، فمن المعروف بأن كافة الإجازات يتم ترحيلها إلى يوم الخميس فهل يكون الغد عطلة رسمية في مختلف المدارس والجامعات المصرية، نود الإشارة بأن هذا الأمر غير صحيح وليس له أي أساس من الصحة وفي حال صدر هذا القرار من قبل وزارة التعليم المصرية فسنقوم بتأكيده على الفور، وبناءً عليه فإن جميع المدارس تعمل غدًا بصورة طبيعية حتى صدور قرر آخر.

عبارات بمناسبة عيد الأم

وبعد التعرف على إجابة سؤال هل الخميس إجازة رسمية في مصر أم لا؟، فمن خلال هذه الفقرة سنتعرف على مجموعة من العبارات التي يمكن لكافة للأبناء كتابتها داخل كروت بجانب هدية بسيطة للأم: