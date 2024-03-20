“هسه ظهرت” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عموم المحافظات العراقية عبر منصة Mazlati

يبحث العديد من المواطنين في العراق بشغف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث ينتظر الكثير من المواطنين ظهور قائمة أسماء المستفيدين من الدفعة الأخيرة لبرنامج الرعاية الاجتماعية، خاصة وأن الإعلان عن نتائج الدفعة السابعة لم يتم بعد، مما أثار ترقباً كبيراً بين الأهالي الراغبين في الحصول على الدعم المالي، وفي ظل هذا الانتظار، نجد أن هناك حاجة ماسة لتوضيح الشروط والمعايير التي يجب توافرها للتأهل للحصول على هذا الدعم، وكذلك الخطوات الواجب اتباعها للاستعلام عن الأسماء المدرجة ضمن قوائم الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يسرنا أن نقدم لكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، والتي سيتم توزيعها خلال الشهر الفضيل، شهر رمضان لعام 2024- 1445، حيث جاء هذا الإعلان بعد أن كشفت الوزارة المسؤولة في العراق عن الأسماء في اللحظات الأخيرة، مما يتيح لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحديد المستحقين للدفعة النهائية من الدعم الاجتماعي وفقًا لمجموعة من الشروط والمعايير الدقيقة، وسنكشف لكم في هذا التقرير، عن أبرز هذه الشروط والضوابط، ونوضح لكم بالتفصيل الخطوات اللازمة للاستعلام عن الأسماء المستفيدة من الدعم الاجتماعي بطريقة إلكترونية سهلة وميسرة.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

للاطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في المحافظات العراقية، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

انتقل إلى منصة مظلتي، وهي المنصة الرسمية للرعاية الاجتماعية.

ثم انقر على أيقونة “الخدمات المتاحة”.

وستُعرض قائمة بالوجبات، حيث يمكنك مشاهدة أسماء الوجبات المتاحة.

ثم حدد الوجبة التي تود الاستفسار عنها.

واختر المحافظة التي ترغب في البحث ضمنها.

ثم اضغط على خيار “تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

بعدها قم بالبحث عن الاسم المطلوب للتأكد من النتيجة.

ظهور كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

بناءً على التحديثات الأخيرة التي أجرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أصبح بإمكان المواطنين العراقيين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الفئات ذات الدخل المحدود، التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية، وهذا التسجيل يمكنهم من الاستفادة من المساعدات المالية التي تقدمها الوزارة بشكل دوري كل شهر، مما يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويدعمهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.