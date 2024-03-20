“مليون جنيه في انتظارك”مسابقة طائر السعيدة 6 الحلقة 10 وخطوات الاشتراك

يبحث عدد كبير من المشاهدين في شتى المحافظات العراقية عن مسابقة طائر السعيدة 6 الحلقة 10، التي تعد من أهم وأشهر المسابقات التي يتم عرضها على قناة السعيدة اليمنية ، والتي حققت أعلى نسب مشاهدة وذلك بسبب المصداقية، حيث تُعرض مسابقة طائر السعيدة خلال 6 مواسم استطاعت خلال هذه السنوات أن تكون مصدر ثقة لعدد كبير من المتابعين والمشاهدين ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإشتراك في مسابقة طائر السعيدة 6 الحلقة 11 ….

مسابقة طائر السعيدة 6 الحلقة 10

يرغب عدد كبير من المشاهدين الإشتراك في مسابقة طائر السعيدة 6 الحلقة 10، والفائز في هذه المسابقة سوف يحصل على جائزة مالية قدرها مليون جنيه مُقدمة من إدارة قناة السعيدة اليمنية، تقدم المسابقة الإعلامية “مايا العبسي” التي تقوم بطرح سؤال للمشاهدين في كل حلقة على مدار شهر رمضان الكريم، وإليكم سؤال الحلقة الماضية والإجابة ….

يسؤال المسابقة الحلقة 9

فقيه وكاتب له أكثر من 100 عمل أدبي من أهمها القاموس العربي المعروف بتاج العروس من جواهر القاموس…

ابن المقري. محمد مرتضى الزبيدي. الإمام محمد الشوكاني.

والإجابة هي ” محمد مرتضى الزبيدي”.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 6

زيارة الموقع الرسمي لبرنامج طائر السعيدة على الإنترنت .

قراءة السؤال جيداً .

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإختيارات الثلاث.

اختر المحافظة التابع لها.

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تردد قناة السعيدة اليمنية على النايل سات

ويمكنكم مشاهدة المسابقة يومياً على قناة السعيدة اليمنية على التردد التالي: