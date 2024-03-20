الحق فرصتك مستني ايه؟.. رموز استرداد شدات ببجي PUBG Mobile UC 2024 مجانا للحصول على الشدات والهدايا المجانية

تساعد رموز استرداد ببجي موبايل PUBG Mobile UC 2024 اللاعبين على الحصول على الشدات بكل سهولة، مما يتيح لهم الحصول على جميع المعدات والعناصر المميزة في اللعبة بضغطة واحدة عن طريق استرداد الرمز والاستمتاع بالهدية، حيث توفر رموز استرداد ببجي للاعبين فرصة الحصول على كل ما يحلمون به من أسلحة قتالية ومعدات وأدوات وملابس وجلود، دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة؛ يصبح كل هذا المتعة متاحًا بسهولة بفضل هذه الرموز.

رموز استرداد شدات ببجي PUBG Mobile UC 2024

بدون شحن كود ببجي، قد تكون تلك العناصر مكلفة جدًا للكثيرين، مما قد لا يستطيعون تحمل تكاليفها؛ لذا، تطلق اللعبة بين الحين والآخر مجموعة من رموز استرداد ببجي الجديدة التي يمكن للاعبين استخدامها بسهولة للتمتع بما تقدمه اللعبة دون عناء المصاريف الكبيرة، وفيما يلي أجدد تلك الرموز للحصول على الهدايا المجانية والشدات:

BMTDZBZPRD: سيمنح للاعب صندوق عشوائي مملوء بالمكافئات والشدات.

R89FPLM9S: سيمنح اللاعب قميص خاص.

BIFOZBZE6Q: سيمنح اللاعب قناع خاص.

DTHZBZG8C: سيمنح اللاعب قفازات خاصة.

FFPKZBZF3T: سيمنح اللاعب حذاء خاص.

E89RZBZ98: سيمنح اللاعب بندقية M4A1.

Y87YZBZT5: سيمنح اللاعب بندقية AKM.

U76TZBZU3: سيمنح اللاعب قاذفة قنابل يدوية M249.

I85TZBZX2: سيمنح اللاعب قناصة AWM.

O74TZBZY1: سيمنح اللاعب خوذة خاصة.

كيفية استبدال رموز شدات ببجي

يمكن لجميع اللاعبين استبدال رموز شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي بكل سهولة، عبر اتباع الخطوات التالية: