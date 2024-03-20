موعد مباراة مصر و نيوزيلندا في كأس العاصمة 2024م ومين هيلعب في المنتخب المصري؟

تترقب جماهير ومتابعو كرة القدم المصرية بفارغ الصبر موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في إطار بطولة كأس العاصمة الإدارية 2024، والتي ستقام في مصر، حيث تضم هذه البطولة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا، وستستضيفها مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن،وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم موعد مباراة مصر أمام نيوزيلندا، وعرض التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري، فتابعونا.

موعد مباراة مصر أمام نيوزيلندا في بطولة كأس العاصمة

يأتي موعد مباراة مصر ونيوزيلندا ضمن دورة كأس العاصمة الإدارية الودية، مساء الجمعة القادمة الموافق 22 مارس الجاري، حيث سيُطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات. سيُخوض منتخب مصر مباراتين فقط في الدورة الودية، الأولى ستكون أمام منتخب نيوزيلندا، والثانية ستكون مع أحد طرفي مباراة منتخبي كرواتيا وتونس، وذلك لتحديد الفائز بالمركز الأول في حال فوز منتخب مصر في المباراة الأولى.

تشكيلة المنتخب المصري المتوقعة أمام نيوزيلندا

تشكيلة حراسة المرمى:

محمد عواد.

محمد أبو جبل.

المهدي سليمان.

مصطفى شوبير.

تشكيلة مصر في خط الدفاع:

محمد هاني.

أكرم توفيق.

محمد حمدي.

محمد شكري.

أحمد حجازي.

رامي ربيعة.

محمد عبد المنعم.

أحمد رمضان بيكهام.

المتوقع في خط الوسط:

مروان عطية.

حمدي فتحي.

إمام عاشور.

محمد مجدي أفشة.

أحمد نبيل كوكا.

تشكيلة مصر في الهجوم: