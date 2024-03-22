اشغل نفسك واعمل فلوس.. وظائف خاليه كافة التخصصات في 15 محافظة بمرتب 7000 جنيه “رزق وجاي!”

بعد اعلان وزاره الشباب والرياضه عن وظائف خالية كافة التخصصات، فقد ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من الخريجين حيث يسعى الكثير من الشباب على استقبال فرص عمل تناسبهم، كما تعمل الكثير من المؤسسات على توفير فرص عمل ومن أشهر هذه المؤسسات شركه افاق وشركة شاهين حيث تقدم هذه الشركات للشباب فرص عمل متميزة، ولمعرفة كافة التفاصيل حول هذا الموضوع تابع معنا ما يلي.

وظائف خاليه كافة التخصصات

يسعى الكثير من الافراد وخاصة فئة الشباب بشكل خاص الى الحصول على مصدر دخل يمكنه من خلاله الاعتماد عليه لتلبية كافة الإحتياجات الخاصة بهم وأسرهم وتعتبر شركة آفاق أحد أهم الشركات التي تعمل على توظيف الشباب وشملت الوظائف الخاصة بها ما يلي:

شيف مخبوزات.

شيف جزاره.

مساعد شيف سخن.

مساعد شيف مشويات.

شيف تجهيزات.

شيف سخن.

كابتن اوردر.

مساعد شيف جزاره .

مساعد شيف مخبوزات.

ويجدر بنا الاشارة ان رواتب شركه افاق تصل الى 10000 جنيه

كما تقوم بتوفير يوم اجازه في الاسبوع.

ويبلغ عدد ساعات العمل بالشركة تسع ساعات.

وتقع شركة افاق في منطقة الشيخ زايد التجمع الخامس.

شروط التقدم لوظائف آفاق

أن يكون المؤهل متوسط.

خبرة لا تقل عن عام

ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عام.

وظائف خاليه في شركه سنتر شاهين

تقوم شركة سنتر شاهين بتقديم فرص وظائف خالية كافة التخصصات، كما تقوم الشركة بإعطاء رواتب مجزية تناسب الجميع وإليكم قائمة باحدث الوظائف المطلوبة: