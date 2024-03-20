اطلب من الله ما تشاء.. اجمل أدعية الفجر في رمضان 1445
اجمل أدعية الفجر في رمضان
يحرص العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم على ترديد اجمل ادعيه الفجر في رمضان 1445، ومع حلول شهر رمضان المبارك مرة أخرى، وهو الوقت الذي ينتظره جميع المسلمون في أنحاء العالم بشغف حيث إنه شهر الصوم والعبادة والتقرب إلى الله ورحمته تملأ القلوب، وفي هذا الشهر الفضيل يبحث الكثيرون عن الدعاء والذي يعبر عن توجههم إلى الله في هذه الفترة المباركة، لذا، دعونا نرفع أصواتنا في الدعاء والتضرع إلى الله ونسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من المقبولين والمغفور لهم في شهر رمضان الفضيل، وذلك أمثالًا للأمر الإلهي في كتاب الله العزيز “وقال ربكم ادعوني أستجب لكم” وتخصيص دعوة الصائمين من الذين لا يرد الله دعوتهم.
اجمل ادعيه الفجر في رمضان 1445
في شهر رمضان المبارك، يعتبر دعاء وقت الفجر من أكثر الأوقات التي يرجى فيها الإجابة، لذلك سوف نقدم لكم الآن اجمل ادعيه الفجر في رمضان 1445 :
- اللهم في هذا الفجر تولنا برحمتك وحسن تدبيرك فلا حول ولا قوة لنا إلا بك.
- يا رب مع فجر هذا اليوم يسر أمري وفرج همي وهم كل من ضاق صدره، ربي أفرح قلوبنا وأغسل أحزاننا واغفر ذنوبنا وأعفو وارضي عنا إنك على كل شيء قدير.
- اللهم في فجر هذا اليوم بلغنا ما نود واجعل لنا دعوة لا ترد وهب لنا رزقًا لا يعد يا رب امسح أحزاننا وهمومنا وأغفر ذنوبنا.
- يا رب اغفر للمؤمنات والمؤمنين والمسلمات والمسلمين.
- اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم إنك أحييتنا إلى هذا الوقت فبلغنا رمضان وأحينا إلى رمضان، اللهم أدخلنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وقد غفرت لنا.
اجمل ادعيه الفجر لأحبتك واهلك في رمضان 1445
يوجد الكثير من الأدعية الرمضانية التي يمكن الدعاء بها لأحبتك واهلك وقت الفجر في رمضان، وسوف نقدم بعضها من خلال السطور التالية:
- اللهم أصلح شأن أخوتي وحب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم.
- سبحانك يا لا ينبغي التسبيح إلا لك أدعوك أن تسعد أحبتي.
- اللهم اغفر وارحم أحبتي واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان.
- اللهم إني أدعوك أن ترزق أبي الصحة والعافية، وتكرمه بالرزق الواسع.
- ربنا أفض علينا من رحماتك وارحمنا برحمتك الواسعة.
- اللهم اكشف الغمة عن أحبتي وأجمع قلوبنا على حبك وحب طاعتك يا ذا الجلال والإكرام.
- اللهم نفس كرب أمي واشف مرضانا ومرضى المسلمين.