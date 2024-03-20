اطلب من الله ما تشاء.. اجمل أدعية الفجر في رمضان 1445

يحرص العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم على ترديد اجمل ادعيه الفجر في رمضان 1445، ومع حلول شهر رمضان المبارك مرة أخرى، وهو الوقت الذي ينتظره جميع المسلمون في أنحاء العالم بشغف حيث إنه شهر الصوم والعبادة والتقرب إلى الله ورحمته تملأ القلوب، وفي هذا الشهر الفضيل يبحث الكثيرون عن الدعاء والذي يعبر عن توجههم إلى الله في هذه الفترة المباركة، لذا، دعونا نرفع أصواتنا في الدعاء والتضرع إلى الله ونسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من المقبولين والمغفور لهم في شهر رمضان الفضيل، وذلك أمثالًا للأمر الإلهي في كتاب الله العزيز “وقال ربكم ادعوني أستجب لكم” وتخصيص دعوة الصائمين من الذين لا يرد الله دعوتهم.

اجمل ادعيه الفجر في رمضان 1445

في شهر رمضان المبارك، يعتبر دعاء وقت الفجر من أكثر الأوقات التي يرجى فيها الإجابة، لذلك سوف نقدم لكم الآن اجمل ادعيه الفجر في رمضان 1445 :

اللهم في هذا الفجر تولنا برحمتك وحسن تدبيرك فلا حول ولا قوة لنا إلا بك.

يا رب مع فجر هذا اليوم يسر أمري وفرج همي وهم كل من ضاق صدره، ربي أفرح قلوبنا وأغسل أحزاننا واغفر ذنوبنا وأعفو وارضي عنا إنك على كل شيء قدير.

اللهم في فجر هذا اليوم بلغنا ما نود واجعل لنا دعوة لا ترد وهب لنا رزقًا لا يعد يا رب امسح أحزاننا وهمومنا وأغفر ذنوبنا.

يا رب اغفر للمؤمنات والمؤمنين والمسلمات والمسلمين.

اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم إنك أحييتنا إلى هذا الوقت فبلغنا رمضان وأحينا إلى رمضان، اللهم أدخلنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وقد غفرت لنا.

اجمل ادعيه الفجر لأحبتك واهلك في رمضان 1445

يوجد الكثير من الأدعية الرمضانية التي يمكن الدعاء بها لأحبتك واهلك وقت الفجر في رمضان، وسوف نقدم بعضها من خلال السطور التالية: