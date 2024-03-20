اعرف هتاخد تموين رمضان كام؟.. التموين تنشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر رمضان 1445هـ مفاجأة من العيار الثقيل

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح أسعار السلع التموينية لشهر رمضان 1445، فهناك الكثير من المواطنين الذين يتوقعون نزول زيادة في هذه السلع بمناسبة الشهر الفضيل فهل هذا الأمر صحيح أم انه ليس له أي أساس من الصحة، لذا سنتعرف من خلال هذا المقال على القائمة التي صرحت بها الحكومة لكل فرد أو لكل أسرة من الشعي المصري.

أسعار السلع التموينية لشهر رمضان 1445

قامت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين بالتصريح عن أسعار السلع التموينية لشهر رمضان 1445، حيث نوهت بان نصيب الفرد من السلع التموينية في الزيت فإنه يحصل على زجاجة زيت 800 ملل من خلال بطاقة التموين على أن يكون الحد الأقصى أربعة زجاجات على البطاقة الواحدة، وبالنسبة لنصيب الفرد من السكر فيحصل على كيلو واحد سكر على أن يكون الحد الأقصى لأكياس السكر على البطاقة 6 كيلو فقط، وإليكم قائمة السلع المصرح عنها:

شاي.

تونة.

سكر.

زيت.

جبنة بيضاء.

مكرونة.

فول مجروش.

السمنة متاحة بجميع الأحجام.

العدس بنوعيه الأسود والأصفر.

المربي.

الملح

الحلاوة الطحينية.

الخل.

الدقيق.

مرقة الدجاج.

الصابون ومساحيق الغسيل.

أسعار السلع التموينية شهر رمضان

وبالنسبة لأسعار السلع التموينية لهذا الشهر فجاءت على النحو التالي: