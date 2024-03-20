مفجأة أسعار الذهب لا تنتهي … ارتفاع سعر بيع الذهب اليوم في السعودية عيار 21 مستهل تعاملات اليوم

سجل اليوم سعر الذهب في السعودية ارتفاع طفيفًا لعيار 21، فيمَا استقر باقي الأنواع وكذلك عيار 21 على مدار اليوم، ومن الجدير بالذكر أن سعر الذهب في المملكة العربية السعودية أكثر استقرارًا مقارنا بغيرها من البلدان، ومن خلال الأسطر التالية نبين سعر الذهب السوم في السعودية بمختلف أنواعه، وكذلك سعر بيع الذهب المستعمل.

سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية

شهد اليوم في السُّعُودية استقرارًا في اسعر الذهب المستعمل حيث بلغ اليوم سعر جرام الذهب المستعمل على النحو التالي:

عيار 21:سعر البيع: 233 ريالًا سعوديًا للجرام.

عيار 18:سعر البيع: 190 ريالًا سعوديًا للجرام.

كم سعر جرام الذهب عيار 21 في السعوديه؟

كما شهد أيضا سعر الذهب الجديد بجميع عياراته استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، حيث لغ سعر الجارم لجميع الأنواع على النحو التالي:

سعر جارم الذهب عيار 21: 227 ريالا.

وعيار 18 سجل اليوم سعر: 195 ريالا.

كما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 260 ريالا.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 151.81 ريالا.

كم سعر سبيكة الذهب في السعودية اليوم؟

سجل اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 سعر سبائك الذهب بمختلف الأوزان في السعودية على النحو التالي:

وزن السبيكة (جرام) السعر (ريال سعودي) 100 27564 116.6 32119 250 68600 500 136743

هل الذهب في السعودية ارخص من مصر؟

ولكي نستطيع الاجابة بدقه على هذا السؤال يمكن تحويل أسعر الذهب في البلدين إلى دولار لتوضيح الفروقات أكثر حيث إن أسعر الذهب في البلدين بالدولار على النحو التالي:

عيار الذهب السعودية (ريال) السعودية (دولار) مصر (جنيه) مصر (دولار) الفرق (دولار) 21 233 60.8 3050 162.5 101.7 18 190 49.6 2614 138.5 88.9

عيار 21: السعر في مصر أعلى بكثير من السعودية، حيث يبلغ الفرق حوالي 101.7 دولارًا أمريكيًا للجرام، وكذلك عيار 18: السعر في مصر أعلى بكثير من السعودية. حيث يبلغ الفرق حوالي 88.9 دولارًا أمريكيًا للجرام.