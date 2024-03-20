“بالرابط والخطوات”.. استعلم عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024م والحالات المستحقة له

يبحث الكثير من المواطنين في هذه الفترة في جميع محافظات مصر عن خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن كارت الخدمات المتكاملة في مصر 2024، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي إمكانية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2024، وذلك بهدف تسهيل عملية الاستعلام عن البطاقة بصورة إلكترونية من دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان للاستعلام عنها، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنتعرف على جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع.

آلية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

يمكن الآن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 بسهولة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان للاستعلام عن الكارت، إليك الخطوات التي يمكن اتباعها:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت. انتقل إلى قسم “خدمات ذوي الإعاقة”. اختر خدمة “الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة”. قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالشخص الذي ترغب في الاستعلام عن كارته. انقر على زر “استعلام” للبدء في عملية البحث.

الحالات التي تحصل على كارت الخدمات المتكاملة

إليكم الحالات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة:

حالات فقد السمع التام.

حالات الشلل الدماغي.

الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

حالات الشلل الرباعي.

حالات الإعاقات الذهنية الشديدة.

حالات الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

حالات شلل الأطفال الشديد.

حالات الإعاقات المتعددة.

حالات كف البصر.

الشلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة.

ضمور العضلات البسيط.

تشوهات العمود الفقري.

بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد.

الشلل الدماغي البسيط.

خلل بالأعصاب الطرفية.

هذه هي الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وفقاً لمعايير محددة تتعلق بالإعاقات والحالات الصحية المختلفة.