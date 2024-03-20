قناة ترفيهية منوعة تستحق المشاهدة.. تردد قناة الباهية Bahia TV الجزائرية الجديد 2024 علي نايل سات

تعتبر قناة الباهية الجزائرية الجديدة 2024 هي إحدى القنوات الرئيسية التابعة للتلفزيون الجزائري الحكومي، تقدم تجربة تلفزيونية شاملة ومتنوعة، وتأسست القناة رسميا في عام 2001، وتبث برامجها على مدار اليوم عبر القمر الصناعي على الترددات المعتمدة على النايل سات وهوت بيرد وأسترا، وبالتالي أصبحت واحدة من القنوات التي يزداد البحث عن ترددها في الوطن العربي وبالأخص في الجزائر، تم اختيار مدينة وهران في الجزائر كمقر رئيسي لبث القناة، حيث تشتهر هذه القناة ببرامجها المميزة التي يستمتع بها الكثيرون من مختلف الأعمار، وسعى القائمون على القناة لتقديم محتوى متنوع يناسب جميع فئات المجتمع الجزائري، مما جعلها واحدة من القنوات الأكثر مشاهدة في البلاد، في هذا المقال، سنتناول معكم تردد القناة وكيفية ضبط هذه القناة بسهولة على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة محتواها الرائع، لذا يرجي متابعتنا.

تردد قناة الباهية Bahia TV الجزائرية الجديد 2024

تقدم القناة الفضائية الجزائرية الباهية مجموعة متنوعة من البرامج في مختلف المجالات، مثل البرامج الاجتماعية والمسابقات والبرامج الرياضية وأخبار الجزائر وغيرها، يتواجد مقر القناة الرئيسي داخل الجزائر في السانية بمدينة وهران بشمال غرب البلاد. بدأت القناة بث البرامج في عام 2016 ولا تزال محظوظة بشعبية كبيرة حتى الآن، يمكن تعديل تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات باتباع الخطوات التالية:

معامل تصحيح الخطأ فهو 6/5.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي (h)

التردد 11680.

القمر الصناعي نايل سات.

جودة القناة SD.

تردد قناة الباهية Bahia TV الجزائرية الجديد 2024 علي ياه سات

جودة بث القناة: SD.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12130.

تردد قناة الباهية Bahia TV الجزائرية الجديد 2024 علي أسترا سات

جودة القناة SD.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الاستقطاب أفقي (h).

معدل الترميز 27500.

التردد 12577

تردد قناة الباهية Bahia TV الجزائرية الجديد 2024 علي هوت بيرد



جودة القناة SD.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الاستقطاب أفقي (h).

معدل الترميز 27500.

التردد 12577.

طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال

يمكن الحصول على تردد القناة وضبطه في المنزل عن طريق اتباع الخطوات التالية: