لحظة بلحظة سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 يعود للانخفاض مرة أخرى تعرف على السعر الجديد ” بوش “

يبحث الكثيرون من المصريين على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الذي يفاجئنا كل يوم بجديد، فمنذ أن تم تحرير سعر الصرف وأسعار الذهب في تقلبات مستمرة بين صعود وهبوط، حتي يسجل عيار 21 اليوم سعرا جديدًا.

وعبر وقع البديل الإخباري نبين لكم أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 في مصر وتوقعات أسعار الذهب العالمية في الفترة القادمة.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

شهد اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 انخفاض في سعر الذهب عيار 21 ليسجل اليوم سعر 3034 جنيها للجرام، حيث انخفض سعره عن يوم امس بمقدار 45 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

كما تلاحظ اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 استقرارًا في عيار الذهب 24، والذي بلغ سعر ه اليوم 3468 جنيها للجرام الواحد، ومن الجدير بالذكر أن عيار ربما يكون الطب عليه أقل لذلك يحدث فيه استقرار غالبا.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

كما شهد اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 استقرار في سعر الذهب عيار 18 على آخر ارتفاع له في الصاغة، والذي سجل 2601 جنيه.

سعر جنيه الذهب اليوم

وقد استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 في شعبة الذهب على 24280 جنيهًا.

هل ينخفض سعر الذهب الفترة القادمة؟

على صعيد الأسعار العالمية للذهب يواصل سعر أونصة الذهب العالمي التذبذب لليوم الرابع على التوالي، في حين تنتظر الأسواق نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

حيث أسفرت النتائج اليوم عن انخفاض سعر الذهب بنسبة 0.1% ليصل إلى أدنى مستوى عند 2154 دولار للأونصة، حيث افتتح جِلسة اليوم عند 2157 دولار للأونصة ويتداول حاليًا عند 2155 دولار.

وهو إلى ذلك من الصعوبة أيضا أن توضع توقعات مؤكدة للأسعار الذهب الفترة المقبلة بسبب تغير العوامل التي تتسبب في تقلبات أسعار الذهب.