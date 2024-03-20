مواليد الثمانين والسابعينات!!.. متـاح الخروج علي المعاش المبكر القطاع العام والخاص وفق معايير محددة من الوزارة

لقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالاعلان عن فتح باب التقديم للخروج علي المعاش المبكر، وهذا لمن يريد الخروج من الخدمة لاستحقاق المعاش قبل بلوغه سن المعاش 60 عام، ويحدد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد شروط الخروج على المعاش المبكر للعاملين المؤمن عليهم في كلا القطاعين العام والخاص قبل أن يبلغ سن التقاعد، وتوافر خدمة المعاش المبكر حاليًا بشروط أخرى لعدم مرور 5 سنوات على القانون، تابعوا المزيد من التفاصيل في هذا المقال التالى.

شروط استحقاق الخروج علي المعاش المبكر

حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، عدة شروط يجب توافرها للتقديم على خدمة الخروج على المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة حسب تصريحات من داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتتمثل الشروط فيما يلي:

يجب أن تتوافر مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية «وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته».

يجب أن تتوافر 20 سنة «240 شهرًا» مدة تأمينية فعلية قبل 2025، و25 سنة «300 شهرا» مدة تأمينية فعلية بدءا من يناير 2025.

يجب تقديم طلب الصرف.

يجب انتهاء الخدمة دون بلوغ السن أو الوفاة أو العجز.

عدم صرف تعويض الدفعة الواحد.

كيفية التقديم على الخروج علي المعاش المبكر 2024

يجب على المؤمن عليه التقدم بطلب الخروج على المعاش المبكر، في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المختصة بالأمر، ويجب عليه إحضار الأوراق والمستندات الآتية: