“ماما جابت بيبي”.. نزل تردد قناة طيور الجنة 2024م وفرح الولاد

قناة طيور الجنة هي إحدى القنوات الشهيرة والمحبوبة بين الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد والأفلام التعليمية الموجهة للأطفال، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات الباحثة عن محتوى آمن وترفيهي لأطفالها، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة وكيفية ضبطه على تلفازك فتابعونا.

تردد قناة طيور الجنة 2024

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد التي تساعد في تنمية مهارات الأطفال العقلية والاجتماعية واللغوية، ولاستقبال تردد القناة والاستمتاع ببرامجها، أدخل البيانات التالية:

التردد: 11258.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية تنزيل قناة طيور الجنة على تلفازك

لتثبيت تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الفضائي، يجب اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة البحث أو القائمة الرئيسية لجهاز الاستقبال الفضائي. اختر خيار البحث عن القنوات الجديدة أو البحث اليدوي عن القنوات، وهذا يختلف باختلاف أنواع الأجهزة. ادخل التردد المذكور لقناة طيور الجنة. اختر استقطاب الأفقي (Horizontal). ثم قم بضبط معدل الترميز على 27500. قم بتأكيد الإعدادات وابدأ البحث عن القنوات. بعد البحث، ستظهر قناة طيور الجنة ضمن قائمة القنوات المكتشفة. حدد القناة واضغط على زر التثبيت أو الحفظ لحفظها في قائمة القنوات. الآن يمكنك الانتقال إلى قناة طيور الجنة والاستمتاع بمحتواها الترفيهي والتعليمي.

تأكد من استخدام جهاز الاستقبال الفضائي المتوافق مع القمر الصناعي الذي ينقل قناة طيور الجنة، وتأكد أيضًا من أن الهوائي موجه بشكل صحيح نحو النايل سات.