مد سن المعاش لــ 65 للموظفين في القطاعات العامة في هذا الموعد المحدد | مرتبك شغال معاك 5 سنين كمان!!

جاء قانون العمل الجديد بالعديد من المزايا لعمال مصر، ومن أهم هذه المزايا مكافأة نهاية الخدمة عند وصول العامل إلى سن التقاعد الي جانب مد سن المعاش، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يأخذه العامل، وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وسنعرض كافة التفاصيل خلال هذا المقال.

مد سن المعاش

لقد حددت المادة رقم 149 من قانون العمل الجديد على أن “يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة للعمال بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها”، وهذا طبقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كما جاء نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وطبقا لنص المواد( 144،145،146) من قانون العمل الجديد، فيستحق العامل عند سن التقاعد مكافأة تحسب بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها وتستحق على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج اما العامل عند بلوغ هذا السن فتحسب المكافأة على أساس اخر اجر كان يتقاضاه العامل.

ضوابط مد سن المعاش

لقد جاء قانون العمل الجديد على أن العامل يبلغ التقاعد عند الستين، وتحديد الحالات التي يتم فيها مد سن التقاعد بعد سن الـ60 عاما، وينص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، وحدد القانون عدة ضوابط تضمن حقوق العامل من بينها ما يلي: