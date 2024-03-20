“فلوس هتجيلك بالهبل”.. تعرف على الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024.. حظك حلو لو انت منهم يامعلم..!!

تكافل وكرامة، هذا المشروع الضخم الذي أطلقته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، يعد من أبرز المشاريع الاحتياجية التي تم تنفيذها في العديد من محافظات جمهورية مصر العربية، يهدف هذا المشروع الضخم إلى توجيه الدعم المالي والاجتماعي للأسر المصرية ذات الدخل المحدود والتي تم تحديدها من قبل الحكومة بناءً على معايير محددة، ومن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها ضمن هذا المشروع هي استعلام الأسماء الجديدة للأسر المعتمدة للحصول على الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة المصرية ضمن هذا البرنامج الاجتماعي، فقد تم فتح بوابة للاستعلام عن الأسماء الجديدة لتلك الأسر، حيث يمكن للمواطنين الذين يتوفرون على بياناتهم في البطاقة الشخصية الاستعلام عن تواجدهم ضمن القائمة.

تكافل وكرامه

وبإطلاق هذا المشروع تحديدا في عام 2024، نجحت الحكومة المصرية في توجيه الدعم المالي والاجتماعي لآلاف الأسر ذات الدخل المحدود، مما ساهم بشكل كبير في تحسين ظروف حياتهم وتقديم الدعم الضروري لهم خلال تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ورغم أن العملية قد تبدو بسيطة وسهلة عندما تتم الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024، إلا أنها تعد خطوة حاسمة في سبيل تقديم الدعم اللازم لتلك الفئة المحتاجة من المجتمع، فالبحث عن الأسماء الجديدة والتأكد من تواجدها ضمن القائمة هو الباب الذي يفتح الأبواب أمام الأسر للتمتع بحقوقهم الاجتماعية والمالية، وإن توجيه الدعم الاجتماعي والمالي للأسر المحتاجة هو خطوة بناءة تشكل ركيزة أساسية في برنامج تكافل وكرامة، حيث يساهم هذا الدعم في تحسين الأوضاع المعيشية لتلك الأسر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

طريقة الاستعلام