“هُنـــــا home.moe.gov.om“ كيفية التقديم على وظائف وزارة التربية والتعليم 2024 في سلطنة عمان والشروط

يتساءل الكثير من المواطنين وظائف وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، والتي قام بإطلاقها السلطان هيثم بن طارق وذلك من أجل الحد من البطالة داخل السلطنة ومساعدة العاطلين عن العمل في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، ولكن يجب العلم أنه يجب التأكد من توافر مجموعة من الشروط قبل التقديم وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الوثائق المطلوبة.

وظائف وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم فتح باب التسجيل في المسابقة بداية من 13 من شهر مارس 2024 وتستمر في قبول الطلبات حتى يوم 4 من أبريل 2024، كما أوضحت أنه يتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في السلطنة.

شروط التسجيل في وظائف وزارة التربية والتعليم بعمان 2024

قامت الوزارة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها عند التقديم على الوظائف وهي كالتالي:

يجب على المتقدم اجتياز المقابلات الشخصية.

يشترط على المتقدم النجاح في الاختبارات البدنية وأن يكون مقبول بدنيا.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العمانية.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم خريج مؤهل عالي تربوي، كما يجب أن يكون حاصل على دورة التأهيل التربوي.

يجب أن يكون المتقدم متواجد داخل السلطنة بشكل دائم.

يجب على الراغبين في التقديم في قسم اللغة الانجليزية إجراء اختبار نظام اللغة الدولي ويجب أن ينجح بمعدل 79.

الوثائق المطلوبة للتقديم على وظائف التربية والتعليم سلطنة عمان

يرجى تحضير تلك الأوراق عند التسجيل في مسابقة التوظيف: