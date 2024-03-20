موعد عرض مسلسل اشغال شقة الحلقة 11 على قناة mbc مصر ومواعيد الإعادة

موعد عرض مسلسل اشغال شقة الحلقة 11، من أكثر المسلسلات التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث منذ بداية شهر رمضان المبارك ، للتصدر قوائم محركات البحث يومياً، بسبب الأحداث الكوميدية التي يعرضها صناع العمل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل وموعد عرض المسلسل ومواعيد عرض الإعادة…..

موعد عرض مسلسل اشغال شقة الحلقة 11

مسلسل اشغال شقة الحلقة 10، شهد الكثير من الأحداث كان أبرزها ذهاب ياسمين و حمدي إلى مكتب توظيف الخادمات مرة أخرى للبحث عن خادمة جديدة ، وتقوم المسؤولة في المكتب بـ اختيار “معتزة” التي تجسد شخصيتها الفنانة انجي وجدان، والتي تقوم بخدمة ياسمين وحمدي وتحصل على حسابها في كل مهمة تقوم بها في المنزل، وتقرر ياسمين الذهاب إلى والدة حمدي وتخبرها أنها تريد أن تبيع الشقة إلا أن والدة حمدي ترفض فكرة البيع .

وفي مشهد آخر من مسلسل اشغال شقة يظهر حمد وعربي ورئيسهما في العمل وهم يعملون على حل لغز قضية مسؤول هندي كبير، تعرض لسرقة بقرة ويسعى للعثور على السارق ويتفاجئ مدير حمد وعربي بالأسعار التي تطلبها “معتزة” مقابل تقديم الشاي والقهوة لهم، وفي مشهد كوميدي يظهر حمدي ووياسمين مع فادي مسؤول السوشيال ميديا والذي طلب منهم أن يرقصوا على أغنية “مخاصماك” .

موعد عرض مسلسل اشغال شقة على قناة mbc مصر

يعرض مسلسل اشغال شقة الحلقة 11 على قناة mbc مصر في تمام الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، ويعاد عرض المسلسل في الساعة 03:00 عصراً في اليوم التالي بتوقيت القاهرة، والساعة 04:00 مساءً بتوقيت السعودية، كما يمكنكم مشاهدة الحلقة بعد عرضها على الشاشة على منصة شاهد.