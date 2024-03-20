لحظة بلحظة … اعرف سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء وكافة البنوك المصرية 20 مارس 2024 السوق السوداء تنخفض

قبل استهلال التعاملات اليومية عن سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء والبنوك اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، خاصة بعد الترددات التي شهدتها أسعار العملات خلال الفترة المنصرمة بين ارتفاع وهبوط، التي حدثت بعد تعاقد صفقة رأس الحكمة التي ساهمت في تعزيز الاقتصاد المصري مرة ثانية، وقرار البنك المركزي برفع الفائدة بمعدل 6 %، ونظرا لأهمية أسعار العملات بكافة المستثمرين والمدخرين، نكشف خلال موقعنا الإخباري البديل أسعار الدرهم اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 20 مارس في السوق السوداء 20/3/2024

اليوم نوضح إليكم أسعار الدرهم الإماراتي في السوق السوداء، التي جاءت على النحو التالي

1 درهم إماراتي بنحو 12.99 جنيها مصريا.

5 دراهم إماراتي بنحو 64.95 جنيها مصريا.

10 دراهم إماراتي بنحو 129.90 جنيها مصريا.

25 درهم إماراتي 324.75 جنيها مصريا.

50 درهم إماراتي بنحو 664.50 جنيها مصريا.

100 درهم إماراتي بنحو 1.299 جنيها مصريا.

150 درهم إماراتي بنحو 1.948جنيها مصريا.

200 درهم إماراتي بنحو 2.598 جنيها مصريا.

250 درهم إماراتي بنحو 3.247.50 جنيها مصريا.

300 درهم إمارتي بنحو 3.897 جنيها مصريا.

500 درهم إماراتي بنحو 6.465 جنيها مصريا.

700 درهم إماراتي بنحو 9.093 جنيها مصريا.

1000 درهم إماراتي بنحو12.930 جنيها مصريا.

5000 درهم إماراتي بنحو 64.650 جنيها مصريا.

10000 درهم إماراتي بنحو 129.300 جنيه مصري.

15000 درهم إماراتي بنحو 192.370 جنيها مصريا.

20 ألف درهم إماراتي بنحو 256.353 جنيها مصريا.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم 20 مارس في البنوك

تسجل اليوم الاربعاء 20 مارس أسعار الدرهم الإماراتي، الذي هو العملة الرسمية لدولة الامارات المتحدة في البنوك مقابل الجنيه المصري الذي هو العملة الرسمية لجمهورية مصر العربية، على النحو التالي: