اقتصاد

لحظة بلحظة … اعرف سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء وكافة البنوك المصرية 20 مارس 2024 السوق السوداء تنخفض

صورة عبدالله عربي عبدالله عربيمنذ 8 ساعات
0
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء

قبل استهلال التعاملات اليومية عن سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء والبنوك اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، خاصة بعد الترددات التي شهدتها أسعار العملات خلال الفترة المنصرمة بين ارتفاع وهبوط، التي حدثت بعد تعاقد صفقة رأس الحكمة التي ساهمت في تعزيز الاقتصاد المصري مرة ثانية، وقرار البنك المركزي برفع الفائدة بمعدل 6 %، ونظرا لأهمية أسعار العملات بكافة المستثمرين والمدخرين، نكشف خلال موقعنا الإخباري البديل أسعار الدرهم اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 20 مارس في السوق السوداء 20/3/2024

اليوم نوضح إليكم أسعار الدرهم الإماراتي في السوق السوداء، التي جاءت على النحو التالي

  • 1 درهم إماراتي بنحو 12.99 جنيها مصريا.
  • 5 دراهم إماراتي بنحو 64.95 جنيها مصريا.
  • 10 دراهم إماراتي بنحو 129.90 جنيها مصريا.
  • 25 درهم إماراتي 324.75 جنيها مصريا.
  • 50 درهم إماراتي بنحو 664.50 جنيها مصريا.
  • 100 درهم إماراتي بنحو 1.299 جنيها مصريا.
  • 150 درهم إماراتي بنحو 1.948جنيها مصريا.
  • 200 درهم إماراتي بنحو 2.598 جنيها مصريا.
  • 250 درهم إماراتي بنحو 3.247.50 جنيها مصريا.
  • 300 درهم إمارتي بنحو 3.897 جنيها مصريا.
  • 500 درهم إماراتي بنحو 6.465 جنيها مصريا.
  • 700 درهم إماراتي بنحو 9.093 جنيها مصريا.
  • 1000 درهم إماراتي بنحو12.930 جنيها مصريا.
  • 5000 درهم إماراتي بنحو 64.650 جنيها مصريا.
  • 10000 درهم إماراتي بنحو 129.300 جنيه مصري.
  • 15000 درهم إماراتي بنحو 192.370 جنيها مصريا.
  • 20 ألف درهم إماراتي بنحو 256.353 جنيها مصريا.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم 20 مارس في البنوك

تسجل اليوم الاربعاء 20 مارس أسعار الدرهم الإماراتي، الذي هو العملة الرسمية لدولة الامارات المتحدة في البنوك مقابل الجنيه المصري الذي هو العملة الرسمية لجمهورية مصر العربية، على النحو التالي:

           البنك          بيع           شراء
البنك المركزي المصري       12.8         12.839
بنك مصر      12.8         12.808
النك الأهلي المصري       12.796        12.814
بنك القاهرة        12.79        12.81
 مصرف أبو ظبي الاسلامي       12.798         12.825
بنك الإسكندرية        12.753          12.798
بنك قناة السويس        12.748         12.748
بنك الاستثمار العربي       12.757         12.798
بنك المصرف المتحد          12.798          12.507
بنك البركة         12.592            12.796
المصرف العربي الدولي         12.769               12.798
بنك الكويت الوطني            12.864           12.641
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة عبدالله عربي عبدالله عربيمنذ 8 ساعات
0
صورة عبدالله عربي

عبدالله عربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى