رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي بالزيادة الجديدة

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، يزداد دور برامج التكافل الاجتماعي في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم هذه البرامج، حيث يقدم الدعم المالي لنحو 22 مليون مواطن من مختلف أنحاء الجمهورية وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة جديدة لمعاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% لعام 2024، تأتي هذه الزيادة في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

معاش تكافل وكرامة 2024

تبلغ تكلفة هذه الزيادة في معاش تكافل وكرامة 5.5 مليار جنيه، ليصبح إجمالي الزيادة خلال العام 55% من قيمة المعاش. وتؤكد هذه الزيادة على التزام الدولة بتحقيق التكافل الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة للأسر الفقيرة والمحتاجة وتشمل الزيادة جميع فئات المستفيدين من البرنامج، بما في ذلك الأيتام، وكبار السن، وذوي الهمم، والأسر الفقيرة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تحسين مستوى معيشة هذه الفئات، وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ببساطة وسهولة من خلال خطوات محددة:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي

قم باختيار برنامج تكافل وكرامة:

من خلال الصفحة الرئيسية، حدد خيار “تكافل وكرامة”.

تحديد المستفيد من المعاش:

أدخل الاسم الرباعي للشخص المستحق لمعاش تكافل وكرامة.

اختيار الشهر المراد الاستعلام عنه:

حدد الشهر الذي ترغب في معرفة معلومات المعاش الخاصة به.

أدخل رقم الهاتف المسجل باسم المستفيد من معاش تكافل وكرامة.

الضغط على كلمة “استعلام”:

انتظر قليلاً لمعرفة جميع البيانات المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة.

الاطلاع على المعلومات:

بعد إتمام الخطوات السابقة، ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاش، مثل قيمته، وتاريخ صرفه، وغيرها.

من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية، مما يوفر عليك الوقت والجهد.