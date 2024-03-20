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“4000 دولار“ كيفية التسجيل في منظومة مصرف ليبيا المركزي لحجز العملات الأجنبية fcms.cbl.gov.ly
منظومة مصرف ليبيا المركزي
ازدادت محركات البحث من قبل المواطنين عن خطوات حجز العملة الأجنبية داخل ليبيا، وبناء على ذلك أعلن مصرف ليبيا عن امكانية حجز مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار، ولكن يجب العلم أنه يتم الحجز وفقا لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات الحجز.
حجز مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار
يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل حجز العملات الأجنبية من خلال المصرف وذلك باتباع الخطوات التالية:
- أولا يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنظومة المصرف الليبي.
- قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
- سوف تظهر لك استمارة يجب ملؤها بالبيانات المطلوبة بشكل دقيق.
- يتطلب منك إدخال الرقم الوطني الخاص بك.
- أخيرا يجب الضغط على كلمة إرسال الطلب وانتظر حتى يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المسؤولة.
ما هي شروط حجز الدولار مصرف ليبيا؟
قامت الإدارة الخاصة بالمصرف بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها عند حجز الدولار وهي:
- يجب أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي فعال.
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الليبية.
- يجب العلم أنه لا يحق للمواطن حجز أكبر من 4000 دولار.
- يشترط توضيح السبب وراء الرغبة في الحصول على الدولار.
- يجب العلم أن 4000 دولار هو الحد الأقصى للحصول على المبلغ مرة في العام.
- يشترط أن يكون المتقدم لديه رقم وطني فعال.
- من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم متواجد داخل الأراضي الليبية بشكل دائم.
- يشترط أن يكون لدى المتقدم رقم مسجل باسمه.