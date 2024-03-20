“هُنـــــا 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑” التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر inscription aadl dz 2024 والشروط

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 وهي عبارة عن وحدات سكنية مدعمة تم منحها لأصحاب الدخل المتوسط وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على سكن ثابت وحياة مستقرة، يجب العلم أنه يتم تسديد قيمة الوحدات على شكل دفعات وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطن، الجدير بالذكر أنه يتم التسجيل على السكن بعد التحقق من مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وذلك ما سوف نعرضه لكم من خلال مقالنا.

سكنات عدل 3

صرحت الوكالة أنه سوف يتم فتح باب التسجيل في السدس الأول من عام 2024، يمكنك الآن التسجيل على سكنات عدل وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوكالة عدل.

قم بالنقر على زر تسجيل الدخول وادخل البيانات المطلوبة.

يتطلب منك إدخال رقم البطاقة البيومترية وذلك من أجل التحقق إذا كنت مستفيد من الوحدات من قبل أم لا.

بعد إتمام عملية التسجيل يجب طباعة الإيصال والاحتفاظ به.

ما هي شروط التسجيل في سكنات عدل بالجزائر؟

قامت الوكالة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند التسجيل على الوحدات وهي:

يشترط أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي.

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية الجزائرية.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون ليس لدى المتقدم سكن.

يشترط أن يكون المتقدم من فئة الأرامل أو المطلقين أو أعزب.

أن يكون عمر المتقدم 20 عام فيما أكبر.

يجب أن يتراوح الراتب الشهري للمتقدم من 24.000 دينار وحتى 118 ألف دينار.

أسعار وحدات عدل بالجزائر 2024

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن قيمة الوحدة تتوقف على حسب المساحة، حيث يوجد وحدات تتكون من 3 غرف سعرها 219 مليون دينار، بينما الوحدات المكونة من 4 غرف سعرها يصل حتى 270 دينار، كما أكدت أنه يجب سداد ما يقارب نحو 20٪ من قيمة الوحدة ويتم دفع المبلغ المتبقي على شكل وحدات.