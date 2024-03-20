لحظة بلحظة سعر الدولار في العراق مقابل الدنيار البنك المركزي| وكم بلغ سعره في بورصة الكفاح

شهد اليوم ارتفاع طفيف في سعر الدولار في العراق مقابل الدينار العراقي، يرجع هذا الارتفاع بسبب إقبال المستثمرين على شراء الدولار، كما شهد اليوم انخفاض في أسعار النفط، فتراجع الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي يرجع إلى مجموع من العوامل التي ترجع بالجملة إلى الحالة الاقتصادية للدولة.

وعبر موقع البديل الإخباري نبين أسعار الدولار اليوم في العراق من أكثر من مصدر وكذلك في أكثر من محافظة وبورصة.

سعر الدولار في العراق

شهد اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 سعر الدولار في البنك المركزي العراق مقابل الدينار العراقي 1310 دينار مقابل دولار حيث يعتبر هذا السعر هو سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، و سعر بيع مبالغ الحولات إلى الخارج، في حين سعر البيع النقدي (1305) دينار لكل دولار.

سعر الدولار في بورصة الكفاح اليوم

كما سجل اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح التي تعتبر ممثلة للسوق الموازية، ولكنها تعمل في إطار أفضل من السوق السوداء، حيث بلغ سعر الدولار فيها اليوم 1497 دينار عراقي لكل 1 دولار.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم في السوق السوداء

كما سجل اليوم الأربعاء 20 ماس 2024 سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الدينار العراق نحو 1480 دينار، كما سجل سعر الدولار اليوم 1497 دينار في اربيل، بينما البصرة فسعر الدولار سجل اليوم نحو 1497 دينار عراقي، وسجل في السليمانية 1498.5 دينار عراقي.

سعر صرف الدولار اليوم في بغداد الآن

شهد اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الحارثية بغداد 1497 دينار مقابل الدولار، ويفيد هذا السعر إلى ارتفاع طفيف لسعر الدولار اليوم مقابل الدينار.