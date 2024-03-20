“استقبلها بإشارة قوية”.. تردد قناة ssc الرياضية الجديد 2024 لمتابعة أفضل المباريات الرياضية

يبحث الكثير من عشاق الرياضية عن تردد قناة ssc الرياضية الجديد 2024، حيث تعتبر تردد قناة SSC الرياضية من أهم القنوات التي تعرض العديد من مباريات الدوري السعودي والبطولات الأخرى، كما تُبث مباريات كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس العالم للأندية ومباريات كأس الاتحاد الآسيوي، تحدث القناة عن جميع المباريات بث مباشر عبر شاشاتها وتُحرص على عرضها في موعدها المحدد. لذلك، يستعد جمهور كرة القدم الرياضية بشكل عام لمتابعة تردد القناة والببث المباشر للبطولات والمباريات على الشاشة، في هذا السياق، سنقدم لكم التفاصيل في الفقرات القادمة.

تردد قناة ssc الرياضية الجديد 2024

أعلنت الهيئة الرياضية السعودية عن إطلاق قناة SSC الرياضية السعودية في عام 2023، بهدف نقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين والمنتخب السعودي وغيرها من البطولات، ,تعتبر هذه القناة واحدة من أشهر القنوات في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وتحدث تردداتها باستمرار لضمان توفير أفضل جودة ممكنة للمشاهدين، وبالتالي يمكن متابعة باقة قنوات أس تي السعودية الرياضية عبر الأقمار الصناعية العربية، إليكم احدث ترددات مجموعة قنوات ال ssc :

تردد مجموعة قناة ssc sport على نايل سات:

تردد قناة ssc sport 1

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة ssc sport 2

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12534.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة ssc sport 3

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12525.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة ssc sport 4

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12526.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة ssc sport 5

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد للقناة: 12527.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة ssc sport 6

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12528.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة ssc sport 7

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12529.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة ssc sport 8

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد القناة: 12530.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة ssc sport على القمر الصناعي العرب سات:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط تردد قناة ssc sport الجديد

يمكنك ضبط تردد قناة SSC الجديدة لعام 2024، يرجى اتباع الخطوات التالية: