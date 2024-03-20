رابط التسجيل في منصة روضتي لولي الأمر في المملكة 1445

سبحث عدد كبير من أولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة عن رابط التسجيل في منصة روضتي لولي الأمر ، والتي تعد من أهم المنصات التعليمية التي توفر عدد كبير من الخدمات الالكترونية تيسيراً على أولياء الأمورؤ وتجنب الذهاب إلى المدارس والهيئات الحكومية، حيث يُمكن لولي الأمر التسجيل لأبنائه في مرحلة رياض الأطفال بكل سهولة من خلال منصة روضتي، ومن خبلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والخطوات…..

رابط التسجيل في منصة روضتي لولي الأمر

بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح باب التسجيل في مرحلة رياض الأطفال من خلال منصة روضتي، للأطفال التي تبدأ أعمارهم من 3 إلى 6 سنوات حد أقصى وذلك من خلال الدخول على منصة روضتي واتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب على ولي الأمر تحميل تطبيق الروضة على الهاتف .

انتظر حتى يتم تحميل البرنامج، ثم اضغط على “تسجيل الدخول” حساب الطالب أو ولي الأمر.

ادخل كلمة المرور واسم المستخدم في الخانات الموجودة أمامك.

ثم اكتب رمز التحقق في الخانة المتاحة.

اذهب إلى الصفحة الرئيسية .

يمكنك الآن الاستفادة من الخدمات المتاحة على المنصة بكل سهولة …

ما هي خدمات منصة روضتي 1445

تقدم منصة روضتي عدد كبير من الخدمات سواء للطلاب أو أولياء الأمور وأبرزها: