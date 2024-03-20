“خبر حلو” حساب المواطن يوضح حقيقة تبكير موعد صرف دفعة شهر ابريل 2024

تسعى الحكومة السعودية على مد يد العون والمساعدة للكثير من المواطنين خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الرهيب الذي تعاني منه الدول العربية، وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت عن عدد من البرامج التي من اختصاصها دعم المواطنين في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة تبكير صرف دفعة حساب المواطن شهر ابريل 2024….

حقيقة تبكير موعد صرف دفعة شهر ابريل 2024

حيث يتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا أن هذا الشهر سوف يتوافق موعد الصرف مع إجازتين هي إجازة يوم الجمعة ، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد حقيقة تبكير موعد صرف حساب المواطن دفعة ابريل 204، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن أنه من المقرر أن يتم صرف الدفعة 77 من حساب المواطن بداية من يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2024، وهو سوف يكون آخر أيام شهر رمضان الكريم 1445.

ما هي شروط استحقاق حساب المواطن 1445

وأعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج حساب المواطن والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم في المملكة بشكل دائم.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام .

ألا يكون للمتقدم أصول أو أملاك وعقارات.

ألا يكون المتقدم متواجد في السجن أو في إحدى دور الرعاية .

وأخيراً ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت .

رابط التسجيل في حساب المواطن