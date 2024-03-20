متـوفر هاتف سامسونج بـ 5000 جنيه .. اليكـــم أرخص هاتف للشراب في رمضان بإمكانيات جبارة

تعمل شركة سامسونج على توفير مجموعة كبيرة من هواتف جالاكسي الذكية، ومنها هاتف سامسونج بـ 5000 جنيه الذي يتميز بمواصفات رائعة و الفئات السعرية المحددة وبالامكانيات التي من الممكن أن تتناسب مع كل مستخدمى الموبايل، ويريد الكثير من مستخدمي الهواتف امتلاك هاتف Samsung لثقتهم الكبيرة في ما تقوم بطرحه هذه الشركة من هواتف عملاقة وبأسعار تنافسية فوق الخيال، وأصبح ارتفاع أسعار الهواتف من الأشياء التي تسبب عائق كبير أمام من يريدون شراء الهواتف الذكية، ويبدأ الجميع في البحث عن هاتف سامسونج بـ 5000 جنيه وهو يكون مناسب لكل الفئات المتوسطة، وهو يعد من الهواتف الرائدة في عالم الهواتف الذكية والتي يرغب أن يحصل عليها الكثير من العملاء، لمزيد من التفاصيل تابعوا السطور الآتية.

هاتف سامسونج بـ 5000 جنيه

أصبح هاتف Galaxy M12 من أفضل هاتف سامسونج ب 5000 جنيه لأنه يعد من الفئات الذكية الذي يكون بمواصفات عالية منها:

شاشة ذات جودة عالية.

الكاميرا الرئيسية الفائقة والتي تكون بمستشعر 48 ميجا بيكسل.

بطارية كبيرة تصل لـ 6000 أمبير.

معالج قوى يوفر أفضل أداء بشكل مستمر.

الهاتف به كاميرا خلفية رباعية الأساسية و دقة المستشعر 48 ميجا بيكسل.

وكاميرا ماكرو دقتها 2 ميجا بيكسل وكاميرا فائقة اتساعها دقته يصل لـ 5 ميجا بكسل، وعمق الأخرى دقته 2 ميجابيكسل، وهي قادرة على تسجيل فيديو بجودة 1080 بكسل وكاميرا أمامية دقتها 8 ميجا بيكسل لتصوير السيلفي.

إجراء العديد من المكالمات الخاصة بالفيديو وهو مقاوم للغبار والمياه وقياسها 6.5 بوصة وجودة عالية وتدعم معدل تحديث يصل لـ 90 هرتز في الثانية ومستشعر البصمة بجانب الهاتف ووتش مميز خاص بالكاميرا الأمامية.

سعر هاتف سامسونج Galaxy M12

تعمل الأسواق المصرية على طرح الهاتف بسعر يبدأ من 5102 جنيه، والسعر يختلف على حسب مكان المتجر وحجمه.

هاتف سامسونج ب 5000 جنيه A14

إذا كنت تبحث عن هاتف سامسونج ب 5000 جنيه فإن أفضل اختيار هو هاتف سامسونج A14، حيث يوجد به إمكانيات تتلاءم مع التكنولوجيا المتطورة حاليا، ومن مميزاته مايلي: