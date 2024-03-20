“هناكل ونخزن كمان” مفاجأة كبيرة في اسعار الفراخ اليوم… الفراخ رخصت يجدعان..!!

تعتبر أسعار الفراخ أحد أهم العوامل التي تؤثر على الناس وتحديدا على ربات البيوت والأسر التي تعتمد على هذه اللحوم كجزء أساسي من وجباتها اليومية تختلف أسعار الفراخ يوميا بسبب عدة عوامل مثل العرض والطلب، والتكاليف الإنتاجية، والتوازن بين العوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر على سعر هذه اللحوم، وفي الوقت الحاضر، تعتبر أسعار الفراخ متقلبة ومتغيرة بشكل مستمر، مما يجعل من الصعب تحديد سعرها بدقة.

اسعار الفراخ

أسباب التقلب في أسعار الفراخ يمكن ترجع إلى عدة عوامل، من بينها التغيرات السياسية والاقتصادية والطبيعية، فعلى سبيل المثال، عندما تزداد التكاليف الإنتاجية مثل ارتفاع تكلفة العلف وتسمين الفراخ، قد يتم تحويل هذه التكاليف على المستهلك بزيادة سعر الفراخ. بالإضافة إلى ذلك، تلعب التغيرات في العرض والطلب دورا كبيرا في تقلب أسعار الفراخ، حيث يمكن لزيادة الطلب أو انخفاضه أن تؤثر بشكل مباشر على سعر هذه اللحوم، ومن الجدير بالذكر أن أسعار الفراخ تختلف أيضا بناء على نوعية الفراخ وطريقة تربيتها، حيث تكون الفراخ الطبيعية أكثر تكلفة مقارنة بالفراخ التي تربى بواسطة الهرمونات والمواد الكيميائية، كذلك، الفروق في أسعار الفراخ قد ترجع إلى طبيعة المتجر الذي يبيعها، فقد تجد أسعار متجر الجملة تختلف عن أسعار المتاجر العادية.

اسعار الفراخ اليوم

تسجل أسعار الفراخ البيضاء اليومية تقلبا يتراوح بين 98 و102 جنيه في المزرعة، بينما يصل إلى 120 جنيه للمستهلك، بالنسبة للفراخ البلدي، فقد سجل سعر الكيلو بين 117 و122 جنيه في المزرعة، ويصل إلى 135 جنيه للمستهلك أما بالنسبة للبانيه، فقد تراوحت أسعارها بين 192 و200 جنيه، وفيما يتعلق بالأوراك، فقد سجل سعر الكيلو للمستهلك ما بين 115 و123 جنيه.

عوامل تؤثر على اسعار الفراخ

عدة عوامل قد تؤثر على أسعار الفراخ، بما في ذلك: