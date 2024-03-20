اضــافة ميزة جديدة من واتساب لتحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب .. خليك عرفها قبل الكل وكيف تستخدمها

يقدم تطبيق الواتساب ميزة جديدة من واتساب لتحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب حيث تمكنك من تحويل الرسالة الصوتية إلى رسالة نصية، وتساعدك هذه الميزة على حل مشكلة عدم القدرة على الاستماع للرسالة الصوتية في حال كنت في وقت ومكان غير مناسب مثل في اجتماع أو مكان مزدحم، وذلك بالقيام بترجمة الرسالة الصوتية إلى نص يساعدك على قراءته بكل سهولة، لذلك نستعرض لكم الخطوات لهذه الميزة في السطور الآتية.

ميزة جديدة من واتساب لتحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب

يمكن استخدام بعض التطبيقات التي تساعد في تحويل الصوت إلى نص مكتوب بالضغط مرة واحدة على تطبيق الواتساب، وذلك عن طريق تحميلها من متجر Play لهاتف يدعم نظام أندرويد، ويمكنك تحميل تلك التطبيقات بسهولة فيما يلي:

تطبيق Transcriber for Wazap:

يمكنك الذهاب الى Play Store من ثم البحث وتقوم بتحميله على جهازك.

ثم الضغط على زر Start وفي تلك اللحظة افتح الواتساب واضغط على الرسالة الصوتية مع الاستمرار لتضمن ترجمتها إلى نص.

سوف تجد أيقونة بها “للمشاركة” في الجهة اليمنى العليا، اضغط عليها ثم حدد Transcriber For Wazap.

سيحول التطبيق نسخ الرسالة وتحويلها لنص.

تطبيق Transcriber For WhatsApp:

اولا تحميل التطبيق من “بلاي ستور”.

نقوم بنفس الخطوات السابقة في التعامل مع هذا التطبيق مثل Transcriber For Wazap.

تحويل الرسالة الصوتية لنص في هواتف الأيفون

إذا كان الهاتف يدعم Ios فلا تتوفر له العديد من التطبيقات التي تيسر تحويل الرسالة الصوتية لنص مكتوب، لكن يوجد تطبيق يدعى Audio to Text for WhatsApp يمكن مساعدتك على النحو الآتي:

تقوم بتحميل التطبيق، ثم القيام بفتح تطبيق الواتساب والضغط على الرسالة الصوتية بضغطة مطولة وتحديد من القائمة أيقونة المشاركة.

قم بالضغط على Audio to Text في القائمة.

قد لا تظهر لك عبارة Audio to Text، فإذهب إلى المزيد لإضافة الرمز يدويا.

كيفية مشاركة رسالة صوتية كحالة

يريد تطبيق واتساب تطبيق ميزة جديدة تجعل المستخدمين يقومون باستخدام التسجيل الصوتي لترجمة حالتهم بدلا من الكتابة، ولقد بدأ تطبيق واتساب بالفعل في تطبيق هذه الميزة “حالة الرسائل الصوتية” منذ شهر يوليو الماضي 2022، ودخلت هذه الميزة في نطاق التجربة من بعض المستخدمين.