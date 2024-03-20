نقدم لكم تردد قناة الباهية 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات التي تعد أحدي أهم القنوات الجزائرية التي من مدينة وهران، تعرض القناة مجموعة من البرامج المتنوعة التي تحظي باهتمام الملايين، لذلك تميز القناة باستقطاب الآلاف من الجماهير الجزائرية والعربية فضلًا عن كونها واحدة من القنوات المجانية المفتوحة على القمر الصناعي نايل وعرب سات دون تشفير، وتعمل على مدار الساعة بجودة عالية، وتتنوع برامجها ما بين الأخبار والكوميديا والدراما والثقافة، ربما يعد أشهر هذه البرامج التي ينتظرها الكثيرون (فتاوي أهل الذكر، صحتك تاج رأسك، من الشعب إلى الشعب، هموم الناس، بلادنا شابة) وغيرها من البرامج والفقرات الهادفة التي تعرض يوميًا على شاشة القناة.

تردد قناة الباهية 2024 على النايل سات

تبث قناة Bahia TV الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات والعديد من الأقمار الصناعية الأخري، لذا يمكن ضبط تردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب عمودي.

التردد: 10921 أو 10922.

معدل الترميز 27500.

الجودة: SD، واليكم رابط تردد قناة mbc مصر.

تنزيل تردد قناة الباهية الجزائرية 2024 على ياه سات

يمكنكم تحميل أحدث تردد قناة الباهية الجزائرية على العرب سات وفقا إلى إضافة البيانات التالية:

القمر الصناعي ياه سات. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 5/6. التردد: 12130. معامل تصحيح الخطأ: 5/6، واليكم رابط تردد السعيدة اليمنية.

طريقة تنزيل قناة الباهية على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات

يمكن للمشاهدين في كل مكان تنزيل تردد قناة الباهية على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات عن طريق إتباع عدة خطوات بسيطة للغاية جاءت كالتالي:

أولا الدخول على القائمة الرئيسية.

الضغط على قائمة الترددات.

سجل التردد، معدل الترميز، الاستقطاب.

الضغط على أيقونة البحث، نذكركم برابط تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح كيفية تنزيل تردد قناة الباهية 2024 أقوي إشارة بث على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.