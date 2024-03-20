“اتحدد رسمي” حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة وفق قرار وزارة المالية

زاد البحث من قبل العديد من المواطنين المصريين عبر محركات البحث والتواصل الاجتماعي عن حقيقة تبكير صرف مرتبات و معاشات شهر أبريل 2024، خاصة بعد انتشار أخبار من وزاره الماليه عن التبكير في الصرف، وبناء على ذلك قامت هيئه التامينات الاجتماعيه بتوضيح موعد الصرف الرسمي وحقيقة زيادة الرواتب، وبناء على قرار هيئة التأمينات نوضح خلال موقعنا الاخباري البديل التفاصيل الكاملة عن موعد الصرف

حقيقة تبكير صرف مرتبات و معاشات شهر أبريل 2024

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك الذي يأتي بعد أن تمضي أيام الشهر المبارك رمضان، حيث إن هذه المناسبة ينتظرها كافة المسلمين في مصر، الذين يحتاجون إلى تحضير مستلزماتهم واحتياجاتهم، لذلك تزايدت التساؤلات حول حقيقة تذكير صرف مرتبته معاشات شهر أبريل 2024، وبناء على هذا الاهتمام الكبير من قبل المواطنين قامت وزارة المالية بتوضيح وكشف مواعيد صرف رواتب شهر أبريل عام 2024 بهذا العام، الذي من المقرر أن يكون الموعد قبل موعد اجازة عيد الفطر المبارك، في اليوم الموافق 21 مارس وتستمر إلى يوم 27 مارس، على أن تستغرق مدة الصرف خمسة أيام، بينما يتم صرف المتأخرات يوم أربعة وسبعة وثمانية من الشهر نفسه.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أبريل 2024

خصصت هيئة التأمينات الاجتماعية ربط إلكتروني يمكن الجميع من الاستعلام عن معاشات شهر أبريل 2024، ولكن باتباع الخطوات التالية: