هل سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في رمضان

تتجه أنظار الكثيرين حول العالم نحو موضوع تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024، حيث يتزايد الاهتمام والبحث حول موعد تغيير الساعة وتأثيره على الحياة اليومية يأتي ذلك في وقت يشهد فيه انتهاء فصل الشتاء بشكل رسمي، وذلك بعد أن استمر لمدة 89 يومًا وتزداد التساؤلات هل سيتم تقديم الساعة في شهرمضان ام لا؟

موعد بداية فصل الربيع

يحل غدًا موعد بداية فصل الربيع 2024، حيث ينتهي رسميًا فصل الشتاء مع حدوث الاعتدال الربيعي في 20 مارس. في هذا اليوم، تشرق الشمس تمامًا من الشرق وتغرب تمامًا في الغرب، مما يؤدي إلى تساوي كمية الإشعاع الشمسي الساقط على النصفين الشمالي والجنوبي من الكرة الأرضية. وبالتالي، يصبح عدد ساعات النهار والليل متساويًا، حيث يكون كل منهما بحوالي 12 ساعة.

هل يتم تطبيق التوقيت الصيفي في رمضان

تم تطبيق التوقيت الشتوي في مصر بعد انتهاء اليوم الأخير من شهر أكتوبر لعام 2023، تحديدًا في يوم 26 أكتوبر وتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، حيث بدأ التوقيت الشتوي في مصر في ساعات الجمعة الأولى من يوم 27 أكتوبر وسيستمر التوقيت الشتوي في مصر لمدة 6 أشهر في عام 2024، حييث ستنتهي بالضبط في 26 أبريل 2024 يتم تفعيل التوقيت الصيفي في مصر لعام 2024 بدءًا من يوم الجمعة الموافق 26 أبريل، حيث يتم تقديم عقرب الساعة في جميع مناطق جمهورية مصر العربية بمقدار 60 دقيقة يتم تطبيق هذا التغيير في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل في كل عام، وبذلك لن يتم تغيير الساعة في شهر رمضان.