“سعر جديد اليوم للدولار” تعرف على سعر الدولار في البنوك الحكومية مقابل الجنيه

شهد اليوم تقلبات في سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، كما أيضا هناك تقلبات في سعر الدولار في السوق السوداء أو الموازية، فمنذ تحرير سعر الصرف للجنيه وأصبح الدولار له كل يوم سعر جديد بل ربما تغير على مدار الساعة، ومن خلال الأسطر التالية نبين سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة وسعره في السوق السوداء، كما نذكر توقعات الخبراء في سعر الدولار الفترة المقبلة.

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية

شهد اليوم انخفاض طفيف فس سعر الدولار في البنوك الحكومية، حيث سجل اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية كما يلي:

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 47.11 جنيه مصري.

سعر البيع: 47.01 جنيه مصري.

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 46.96 جنيه مصري.

سعر البيع: 46.96 جنيه مصري.

بنك مصر:

سعر الشراء: 46.98 جنيه مصري.

سعر البيع: 46.98 جنيه مصري.

كما نؤكد على أن هذه الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم، وننصح بمتابعة الموقع الرسمي للبنك أو من خلال تطبيقاته على مدار الساعة.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

كما سجل اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك الخاصة كما يلي:

البنك القاهرة:

الشراء: 47.05 جنيه مصري.

البيع: 46.94 جنيه مصري.

بنك التجاري الدولي (CIB):

الشراء: 47.04 جنيه مصري.

البيع: 47.14 جنيه مصري.

مع العلم أن الأسعار قد تختلف قليلًا على مدار الساعة، لذا نوجه حضراتكم بمتابعة الموقع الرسمي للبنك أو من خلال تطبيقاته أول بأول.

سعر الدولار في السوق السوداء

شهد سعر الدولار تغييرات كبيرة في السوق السوداء، فبعد وصول الدولار في السوق السوداء إلى اكثر من 70 جنيها انخفض السعر الخاص بالدولار مع بداية التعويم الذي أجراه البنك المركزي أول الشهر الجاري حتى وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 إلى 47.34 جنيه مصري للشراء، و47.34 جنيه مصري للبيع.

توقعات سعر الدولار الفترة المقبلة

شهد سعر الدولار انخفاضًا نسبيًا في مصر يوم الأربعاء 20 مارس 2024 بعد أسبوعين من قرار تحرير سعر صرف الجنيه، حيث جاء هذا القرار بهدف القضاء على تداول الدولار في السوق السوداء ومواجهة التضخم.

كما انه يصعب التنبؤ بسعر الدولار خلال الفترة المقبلة، حيث يعتمد على عدة عوامل مثل تدفق العملات الأجنبية وسعر الفائدة والحالة الاقتصادية للدولة.