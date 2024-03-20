الشغـل حلو بـ مرتب رايق!!.. وظائف خالية كافة التخصصات بتاريخ اليوم من وزارة الشباب والرياضة | قٰدم دا مرتب 7500

لقد أعلن على الصفحة الرسمية لوزارة العمل عن توفير وظائف خالية كافة التخصصات 2024 جديدة، حيث توفر حوالي 3212 فرصة عمل خالية في 38 شركة خاصة في 9 محافظات، وأصبح تقديم الطلبات حتى نهاية شهر مارس الحالي، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدر عن الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص، وحدد الإعلان كافة الوظائف المتوفرة وكيفية التقدم لها وشروط القبول فيها، وذلك براتب مجزٍ ونظام تعيين، ودعا وزير العمل حسن شحاتة كافة الشباب الذين تتوافر لديهم أهلية التقدم بسرعة التقديم، تابعوا المزيد من المعلومات فى السطور الآتية.

وظائف خالية كافة التخصصات 2024

أن وظائف وزارة العمل 2024 تصرح عن طلبات مقدمة من 38 شركة في القطاع الخاص لها مقرات في 9 محافظات وتحتاج الى تشغيل 3212 شابًا براتب 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف، إلى جانب حصول الموظف على التأمين الصحي والاجتماعي، وقد تلقت الوزارة عدد من طلبات التوظيف في عدد من التخصصات منها لأشخاص ذوي إعاقة.

كيفية التقديم وظائف خالية كافة التخصصات 2024 بالمحافظات

لقد حددت الوزارة طريقة التقديم في وظائف خالية كافة التخصصات، بأن تقدم الطلبات يوديًا للإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة القوى العاملة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، كما أتاحت وزارة العمل التقديم لـ وظائف وزارة العمل 2024 عن طريق أرقام وعناوين الشركات المعلنة، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وظائف خالية كافة التخصصات 2024 فى المحافظات

توجد وظائف تعلن عنها وزارة القوى العاملة 2024 الجديدة في 9 محافظات وهي:

القاهرة.بورسعيد.القليوبية.الدقهلية.الغربية.البحيرة.الوادي الجديد.الشرقية.سوهاج.

وظائف وزارة العمل 2024

تشمل الوظائف الخالية كافة التخصصات التالي:

مهندسين جودة.

سكرتارية.

مشرف إنتاج.

افراد امن.

عمال خياطة بكافة الأقسام.

عمال انتاج.

اخصائى سلامة وصحة مهنية.

مندوب تسويق.

مدير منطقة أمن.

مهندسين ميكانيكا.

مراقبين جودة.

مقدم طلبات.

طباخين.

مساعد امين مخزن.

مسئول تمويل.

سائقين رخصة اولى وثانية وثالثة.

أخصائي تمويل.

مسئول تعيينات.

مندوبين مبيعات وتوصيل.

فنيين جميع التخصصات.

تخصصات اخرى.

كيفية التقديم فى وظائف خالية كافة التخصصات 2024

نقدم لكم خطوات توضح كيفية التقديم في وظائف وزارة العمل 2024 إلكترونيًا عن طريق الاتى:

الدخول إلى موقع وزارة العمل المصرية من هـــنـــا.

من هـــنـــا. تسجيل الدخول على الموقع بإنشاء حساب جديد.

من خدمات الوزارة، اختر للتسجيل في الوظائف المعلن عنها.

حدد الجهة التي ترغب في التقديم إليها واملأ بياناتك كلها.

ارفع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على إرسال.

وظائف جديدة وزارة الشباب بإحدى الشركات الصناعية

أعلنت الوزارة عن توافر وظائف جديدة وزارة الشباب في إحدى الشركات الصناعية الكبرى بمدينة بدر للمؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة، كما وفرت وظائف للغير حاصلين على مؤهلات وهى وظيفة عمال خدمات، بشرط الا يتعدى سن المتقدم عن 40 عام كحد أقصى، ويفضل أن يكون لديه خبرة في المجالات المطلوبة، كما توفر لهم الشركة تأمين طبي واجتماعي، وعلى من يرغب في التقديم للوظيفة أن يقوم بملء الاستمارة الخاصة بالوظيفة من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.