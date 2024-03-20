“مفاجأة كبيرة في اكل طيورك” العلف يفاجئ الكل اليوم الاربعاء 20 مارس 2024..!!

تتكاثر مشاكل ارتفاع أسعار العلف يوما بعد يوم، وهذا يعود إلى العديد من العوامل التي تؤثر على سوق العلف وتجعل الأسعار تتذبذب بشكل مستمر، يعتبر العلف أحد أهم العناصر في صناعة الزراعة وتربية الماشية والحيوانات الأليفة، حيث يعتمد نجاح القطاع الزراعي بشكل كبير على جودة العلف المتوفر وأسعاره المناسبة، وتتأثر أسعار العلف بالعديد من العوامل، منها الطلب والعرض على السوق، وكذلك التقلبات في أسعار المواد الخام التي تستخدم في تصنيع العلف تزداد صعوبة إدارة تكاليف الإنتاج في الزراعة والتربية عندما ترتفع أسعار العلف، حيث يؤدي ذلك إلى تقليل الأرباح وزيادة الخسائر، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على اخر الاسعار التي وصل واستقر اليها اسعار العلف اليوم الاربعاء في مصر.

اسعار العلف

من المهم دراسة تأثير ارتفاع أسعار العلف على القطاع الزراعي والاطلاع على السياسات والإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من هذه التقلباا، يجب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من تقلبات أسعار العلف وتوفير بيئة تجارية مستقرة تساعد على تعزيز الإنتاجية وزيادة الأرباح، وتحتاج الشركات الزراعية والمزارعون إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثير ارتفاع أسعار العلف على أعمالهم، من خلال التفاوض مع موردي العلف والبحث عن بدائل متاحة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستدامة في صناعة العلف وتوفير دعم مالي للمزارعين لمساعدتهم على تجاوز تحديات ارتفاع أسعار العلف.

اسعار العلف اليوم الاربعاء

علف بادي 26000

علف نامي 25700

علف ناهي 25600

علف بادي نامي 25000

علف بياض 14 22700

علف بياض 16 23200

علف بياض 18 23500

عوامل تؤثر على اسعار العلف

هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار العلف، بما في ذلك: