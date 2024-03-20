نزلها الآن ونافس أصدقائك.. كيف احمل ببجي موبايل PUBG Mobile على الهاتف بضغطة واحدة؟

تعد أشهر الألعاب الإلكترونية على الإطلاق في الفترة الأخيرة والحالية هي لعبة ببجي موبايل، والتي تمتلك نسبة تحميل كبيرة جدا من حول العالم، وذلك يعود إلى نجاح اللعبة الكبير منذ طرحها، وحرصت الشركة المطورة للعبة ببجي على تطويرها بشكل مستمر، حيث يتوجب على المستخدمين تحديثها دائما لمواكبة المتعة التي تقدمها اللعبة لهم، وإذا كنت ترغب في تحميل اللعبة لأول مرة عليك بتحميلها من خلال إحدى المواقع الرسمية حتى تضمن تثبيتها على الهاتف، ولهذا علينا أن نوضح لكم خطوات تنزيل لعبة ببجي على الموبايل في السطور القادمة.

خطوات تنزيل لعبة ببجي على الموبايل

يمكن أن يتم تحميل لعبة ببجي من خلال إحدى المتاجر الإلكترونية والتي تخص هواتف الأندرويد أو هواتف الآيفون، ويجب أن يتم اتباع بعض الخطوات حتى يتم تحميلها في أقل وقت ممكن، لذا عليك باتباع الآتي:

أولى الخطوات هي الدخول إلى متجر جوجل بلاي.

بعد فتح التطبيق عليك بالانتقال إلى مربع البحث لكي تتمكن من البحث عن اللعبة.

قم بتدوين اسم اللعبة بشكل صحيح حتى تظهر لك.

بعد ظهور نتائج البحث عليك بالضغط فوقها.

تأكد من اتصالك جيدًا بالإنترنت حتى يتم تحميل اللعبة في وقت قصير.

بعد انتهاء عملية التنزيل قم بفتح اللعبة وانشئ حساب شخصي حتى تبدأ المباراة.

مميزات تحديث ببجي موبايل 2024

فور انتهاء التنزيل يمكنك بدء مباراة تلو الأخرى وستتمكن من معرفة المميزات التي تقدمها اللعبة إلى لاعبي الألعاب القتالية، ومن أبرز المميزات هي الآتي: