كده فعلا تستاهل الدلع.. المدلعة تريند حلويات رمضان 2024 في المنزل بخطوات سهلة وطعم لذيذ

المدلعة هي نوع من الحلوى المشهورة في العالم العربي بنكهتها الشهية وقوامها الناعم، يعتبر الناس من كل الأعمار الحلوى المدلعة خيارا مثالياً للوجبات الخفيفة، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، السبب وراء تسمية الحلوى بـ “المدلعة” هو الخليط المتنوع من صوص الكراميل، الكريمة، البسبوسة، الكنافة، بالإضافة إلى وجود عدة طبقات تجعلها مميزة في المظهر والطعم، وفي الأسطر القليلة القادمة سوف نتناول معكم طريقة عمل المدلعة في خطوات سهلة، لذا يرجي متابعتنا.

المدلعة تريند حلويات رمضان 2024 في المنزل

لا توجد تعقيدات في إعداد المدلعة الدمياطي، حيث أنه من السهل إعدادها بطريقة تقليدية ببعض الترتيب، يجب أخذ الحذر عند تناول المدلعة نظرا لارتفاع نسبة السكر فيها، ويجب تناولها بحذر، طريقة إعداد المدلعة الدمياطي عادة تشمل تكوين الطبقات بشكل متتابع.

مقادير المدلعة

2 ملعقة سكر بودرة كبيرة.

نصف كوب سمنة.

ربع كيلو كنافة.

بسبوسة

مقادير الشربات

عصير نصف ليمونة.

1 و نصف كوب ماء.

كوب سكر.

مقادير التزيين

كريم شانتيه

ربع كوب لبن.

ربع كوب زيت.

1 كوب شوكولاتة مبشورة.

صوص شوكولاتة

1/3 كوب لين.

ملعقة زبدة كبيرة.

كوب سكر.

صوص كراميل.

قشطة.

طريقة تحضير المدلعه

افردي الخليط في صينية ويكبس جيدا.

ثم ضعيها في الفرن حتى النضج.

ثم تسقى بالشربات.

تحضير صوص الكراميل

اخلطي الزبدة والسكر على النار.

ثم أضيفي الكريمة وقلبي كل الخليط.

طريقة تحضير صوص الشوكولاته

اخلطي الشوكولاتة مع الحليب والزيت في وعاء على النار.

ثم قلبي الخليط بشكل مستمر حتى يتجانس جميع المكونات.

ثم ضعي طبقات من الكنافة والقشطة والبسبوسة وصلصة الكراميل وصلصة الشوكولاتة.

السعرات الحرارية في المدلعة

ينصح بتناول قطعة صغيرة من الحلوى المدلعة لزيادة سعراتها الحرارية، ويفضل تناولها في الإفطار وتجنب تناولها في المساء لضمان حرقها من قبل الجسم طوال النهار.