“هُنــــا alharamain.gov.sa“ كيفية التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام 1445/2024 والشروط وموعد الاعتكاف

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أصبح يتساءل عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن خطوات التسجيل في الاعتكاف في المسجد الحرام وذلك من أجل التفرغ والتقرب لله تعالى، وذلك ما سوف نقدمه لكم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا مواعيد التسجيل والشروط اللازم توافرها عند التسجيل.

خطوات التسجيل في الاعتكاف في المسجد الحرام

للتسجيل في الاعتكاف في المسجد الحرام يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالاعتكاف. يرجى الضغط على خانة طلب التسجيل في الاعتكاف. قم بملء النموذج بالبيانات المطلوبة. يجب إرفاق جميع الوثائق المطلوبة. أخيرا يجب الضغط على زر إرسال الطلب وانتظر حتى تحصل على الرد.

ما هي شروط الاعتكاف في المسجد الحرام؟

قامت هيئة شؤون المسجد بوضع لائحة من الشروط اللازم توافرها من أجل تسجيل الاعتكاف وهي:

يجب على المتقدم الحفاظ على نظافة المكان.

عدم النوم في نفس مكان الصلاة لأي سبب.

يشترط أن يكون عمر المتقدم من 18 عام فيما أكبر.

يجب الحرص على عدم نشر ملصقات الأدعية أو الإعلانات في مكان الاعتكاف.

البعد عن التجمع في مكان الاعتكاف.

يجب عدم الجلوس عند ممرات المسجد.

يشترط عدم إلقاء دروس في مكان الاعتكاف.

يجب عدم تعليق المستلزمات الشخصية على أعمدة المسجد.

موعد التسجيل في الاعتكاف في المسجد الحرام

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يبدأ الاعتكاف بداية من يوم 19 من شهر رمضان المبارك وحتى يوم 30 من رمضان، كما أوضحت أنه يتم الحصول على التصاريح بداية من يوم 16 من رمضان وحتى يوم 19 من رمضان 2024.