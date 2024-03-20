عشان اولادك يفضلوا ساكتين.. تردد قناة كراميش الجديد على نايل سات بصورة عالية الجودة

قناة كراميش هي تعد من ضمن القنوات التي اشتهرت بشكل كبير جدا، كما أن هذه القناة تقدم محتوى يستهدف حياة الأطفال والكبار لأنها تعمل أيضا منذ نشأتهم على تدعيم باقة من القيم الأخلاقية وقيم الدينية وتساعد أيضا على تعليم بعض الأناشيد الهادفة هذه القناة تم إنشاؤها لأول مرة في دولة الأردن أيضا أنها تساعد على توفير أكبر قدر من البرامج الدينية والبرامج الترفيهية والبرامج التعليمية والتي تكون وفقا لهذا المقال.

تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات

قناة كراميش من منذ أن تم تأسيسها لأول مرة في يوم 15 من شهر فبراير 2009 وحتى وقتنا الحالي أصبحت هي من أشهر وأفضل القنوات التي تقدم محتوى يستهدف حياة الأطفال والكبار دون توقف أو تشويش ولكن على تقديم صورة أفضل وحتى وقتنا الحالي أصبحت القناة تتطور من نفسها حتى تقدم محتوى هادف يستهدف حياة الجميع لهذا السبب تردد القناة يكون وفقا لما يلي:

تردد قناة كراميش: 11429.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

مميزات قناة كراميش 2024

بالفعل هناك مميزات عظيمة جدا تتوفر فعليا في قناة كراميش التي أصبحت في وقتنا الحالي وحتى أن تم نشأتها هي القناة الأشهر على الإطلاق في عالم الأطفال من ضمن مميزاتها كل ما يلي: