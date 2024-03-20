“سجل وأحصل على 300 دينار“ شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس social.gov.tn وزارة الشؤون الاجتماعية

قامت الحكومة داخل دولة تونس بإطلاق منحة 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية والتي تعتبر من أبرز أشكال الدعم الشهري الذي تقدمه وزارة الشؤون للمواطنين وذلك من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المنحة للأسر الفقيرة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت وذلك بعد التأكد من مجموعة من الشروط، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية

للتسجيل في منحة 300 دينار تونسي قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية وقم بإتباع الخطوات اللازمة من أجل إتمام عملية التسجيل، سوف يمنحك الموقع رقم تسجيل والذي يجب للاحتفاظ به لأنه سوف يساعدك في الاستعلام عن حال الطلب، كما أوضحت الوزارة أنه يتم صرف الدعم في بداية الشهر الميلادي وذلك بعد التحقق من بيانات المتقدم.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونسي

قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في منحة 300 دينار وهي:

يشترط أن يكون المتقدم ليس لديه عمل، كما يجب أن يكون قد تضرر من جائحة كورونا.

يجب أن يكون الراتب الشهري للمتقدم أقل من 180 دينار تونسي.

يشترط أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم عضو في الوكالة الوطنية للتأمين أو تم تسجيله في قاعدة بيانات الفقر الخاصة بالدولة.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في المنحة

يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب إرفاقها عند التسجيل على المنحة وهي: