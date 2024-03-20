“سجل دلوقتي هنا” رابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية

تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وظائف شاغرة، بهدف سد احتياجات المدارس الحكومية في كافة التخصصات على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، زاد البحث من قبل الراغبين في التقديم عبر مسابقة التربية، ذلك أتاحت الوزارة رابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024، التي يمكن الراغبون من التسجيل في هذه المسابقة، من خلال اتباع بعض الخطوات التي نوضحها خلال السطور الثانية عبر موقعنا الإخباري البديل.

رابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024

رابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024، هذا الرابط يمكن الراغبين في التقديم في مسابقة التربية والتعليم، التي التي هي طبق للمبادرة التي تهدد إلى تطوير منظومة التعليم من خلال توظيف وسد احتياجات المدرسة الحكومية من المعلمين والمعلمات في كافة المحافظات، للتسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية، يمكنك الانتباه الخطوات:

قم بالتوجه عبر بوابة الوظائف الحكومية ثم قم باختيار وظائف التربية والتعليم الفني 2024. وقم بتحديد المحافظة التي يتبع لها الراغب في التقديم. بعد ذلك تظهر أمامك نافذة جديدة تحتوي على الشروط والمؤهلات المطلوبة، قم بالنقر على الموافقة. ثم قم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب. نقوم بالضغط على أيقونة التسجيل. ثم قم بتدوين بياناتك الشخصية المطلوبة عبر الموقع في الخانات الصحيحة من (اسم الراغب، رقم البطاقة، مستوى المؤهل، رقم الهاتف للتواصل مع المتقدم). ثم قم بالنظر على أيقونة حفظ البيانات. ثم قم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب.

ما هي المستندات المطلوبة للالتحاق في مسابقة التربية والتعليم 2024؟

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من المستندات والوثائق التي يجب أن تتواصل لدى المتقدم، وتشمل هذه المستندات: