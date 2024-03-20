“هُنـــــا wassitonline.anem.dz“ كيفية تجديد منحة البطالة الوسيط كل 6 أشهر 2024 بالجزائر وشروط التجديد

أطلقت الوكالة الوطنية للعمل في الجزائر منحة البطالة وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم إعطائه كل شهر للأشخاص الذين ليس لديهم عمل ثابت وذلك من أجل تقديم مستوى اقتصادي أفضل لدى المواطنين، ولكن يجب العلم أنه يجب تجديد المنحة كل ست شهور وذلك من أجل تحديث البيانات الخاصة بالمواطن لذلك قامت الوكالة بإطلاق منصة الوسيط التي تساعدك في تحديث البيانات الخاصة بك بكل سهولة ويسر، وبناء على طلب المواطنين سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تجديد منحة البطالة الوسيط.

تجديد منحة البطالة الوسيط

يمكنك الآن بكل سهولة تجديد منحة البطالة من المنزل ودون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك التوجه على منصة وسيط الإلكترونية. يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. يتطلب إدخال رقم الوسيط والذي يوجد في بطاقة طلب العمل الخاصة بالمتقدم. ثم قم بالضغط على زر تجديد المنحة. أخيرا بمجرد النقر على خانة تأكيد سوف يتم ارسال الطلب للمراجعة والتأكد من البيانات المسجلة وسوف يتم الرد عليكم من قبل الوكالة.

ما هي شروط التسجيل في منحة البطالة 2024

قامت الوكالة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها عند تجديد المنحة وهي: