” يا تلحق يا متلحقش “.. الإعلان عن وظائف بنك مصر الجديدة 2024.. الشروط والتخصصات المطلوبة + رابط التقديم

وظائف بنك مصر.. بعد أن أعلن البنك مصر عن مجموعة من الوظائف الجديدة التي يقدمها البنك للمواطنين بدأ البحث يزداد من الشباب حول تلك الوظائف وما هي الشروط والتخصصات وهذا ما سنتناول معا في السطور القادمة فتابعونا.

وظائف بنك مصر 2024 المطلوب شغلها

هناك عدد من الوظائف الشاغرة التي أعلن عنها بنك مصر والمتاحة داخل البنك في التخصصات والمجالات المختلفة وقد جاءت الوظائف التي تم الإعلان عنها كالتالي:

وظائف قسم المبيعات.

الفنيون.

وظائف قسم التسويق.

وظائف قسم المحاسبة.

وظيفة محلل مالي.

مهندسون.

بالإضافة إلى مجموعة من الوظائف الأخرى في التخصصات المختلفة.

الشروط للالتحاق في وظائف بنك مصر 2024

حتى يتمكن الشباب من التقديم والالتحاق بالوظائف التي تم الإعلان عنها لابد من توافر بعض الشروط وهي كالتالي:

ان يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون التقدير في المؤهل الحاصل عليه لا يقل تقديره عن جيد.

أن يكون المؤهل في إحدى التخصصات المطلوبة.

أن يكون لدى المتقدم مهارة التحدث باللغة الإنجليزية وإجادة كتابتها.

الا يوجد للمتقدم أي معارف أو أصدقاء يعملون في البنك.

اجتياز الاختبارات والكشوفات الطبية.

أن يكون المتقدم لديه مهارة التعامل مع برنامج الكمبيوتر الشهير الأوفيس ومعه شهادة بذلك.

رابط التقديم على وظائف بنك مصر

حتى يتم التقديم على وظائف بنك مصر يتعين عليك اتباع الخطوات التالية: