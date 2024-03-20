أطفالك الشاطرين بيحبوها.. تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 على النايل سات
تردد قناة تنه ورنة هي أكثر الأشياء التي بحث عنها الجميع في الآونة الأخيرة مما يتمكنون أيضا من البحث عن تردد هذه القناة حتى يقوموا بتحميله القيمة المتميزة التي تتواجد على هذه القناة ومحتواها الهادف والمتميز على الإطلاق فلمن يرغب فيه أن يعثر على هذه القناة يتمكن من استقبالها عبر النايل سات والعرب سات فتأكد عزيزي القارئ أن هذه القناة قد تعد مسلية إلى حد كبير وهادفة لما تقوم بتوفيره وتقديمه بشكل مجاني ودون أي اشتراكات بالإضافة إلى الجودة المرتفعة التي تتواجد فيها هذه القناة.
تردد قناة تنه ورنة الجديد 2024
تمتعت قناة تنهى ورنة بأ١نها من ضمن القنوات التي أثبتت كفاءتها لمشاهدة محتواها ملايين المشاهدين حول العالم وذلك بسبب البهجة والسرور التي تقوم بتقديمهم لدى الأطفال والكبار لأنها تساعد على تقديم بعض الأناشيد المتنوعة والمحتوى الهادف كم بالإضافة إلى أنها تساعد على تثقيف جميع الأطفال وتعليمهم بعض الأمور الحياتية والأرقام والحروف والتعليم الدينية والاناشيد المتميزة وتعليم الرسم وإضافة بعض الرسومات المتحركة و الكرتون المضحك والكوميدي مما تشجع دائما الأطفال على استماع بعض الكلمات المتميزة.
تردد قناة تنه ورنة الجديد على النايل سات
ولأن القناة لديها اهداف كثيره جدا من التقدم في مجال الأطفال فبالتالي القناة تساعد أيضا على تقديم محتواها الهادف بطريقة مجانية، ومن ضمن أهم مميزاتها لا تقبل أي نوع من أنواع الاشتراكات فهذا يجعلها مميزة لدى الكثير، ويأتي تردد قناة تنه ورنة على النايل سات كالآتي:
- التردد: 11853.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
- الاستقطاب: أفقي.
- الجودة: HD.