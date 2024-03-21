“100.000 دينار عراقي“ موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق لشهر أبريل mof.gov.iq ورابط الاستعلام عن الزيادة

قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أبريل 2024، يعتبر راتب التقاعد من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على مواطنيها وتوفير حياة كريمة لهم، كما أعلنت الجهات المسؤولة عن وجود زيادة على الراتب وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف الراتب وفقا لمجموعة من الشروط وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أبريل 2024

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه يتم صرف الراتب أول يوم من كل شهر ميلادي وتستمر عملية الصرف لمدة 8 أيام متتالية ولم يتم تغيير موعد الصرف إلا في حالة توافق اليوم مع إجازة رسمية، كما أوضحت أيضا أنه من المقرر وجود زيادة للرواتب تصل حتى 100 ألف دينار وذلك للأشخاص الذين راتبهم أقل من مليون دينار.

رابط الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية. ثم من القائمة اختر الخدمات الإلكترونية. يجب النقر على زر الاستعلام عن الراتب، ومن القائمة يرجى اختيار راتب التقاعد. قم بإدخال البيانات المطلوبة. بمجرد الضغط على زر بحث سوف تظهر جميع المعلومات التي تخص راتبك.

ما هي شروط التسجيل في راتب التقاعد بالعراق 2024

قامت الحكومة العراقية بتحديد مجموعة من الشروط اللازم توافرها عند التقديم على راتب التقاعد وهي:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن ستين عام.

يجب على المتقدم التواجد داخل الدولة دائما.

يشترط أن يكون الراتب الخاص بالمتقدم أقل من مليون دينار.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في رواتب التقاعد