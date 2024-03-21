“MAZLATI“ كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة spa.gov.iq/umbrella وتنزيلها pdf

قامت الحكومة العراقية بإطلاق برنامج الرعاية الاجتماعية وهو من أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للأسر المحتاجة وذلك من أجل توفير الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل، لذلك يتساءل عدد كبير من المواطنين داخل دولة العراق عن كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية، وذلك ما سوف نوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا المستندات المطلوبة للتسجيل في الدعم.

كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق يجب اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب على المتقدم زيارة منصة مظلتي الإلكترونية. من القائمة يرجى النقر على خيار الاستعلام عن وجبات الرعاية الاجتماعية. يجب على المتقدم تحديد الولاية التابع لها. قم بتحديد رقم الوجبة الذب تريد الاستعلام عنها. يتطلب مجموعة من البيانات حول المتقدم يجب إدخالها بشكل دقيق. أخيرا بمجرد النقر على خانة بحث سوف يظهر لك ملف بصيغة بي دي إف يضم جميع التفاصيل.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

قامت الحكومة بوضع لائحة من الشروط اللازم توافرها عند التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية ومن أبرز تلك الشروط:

يشترط أن يكون المتقدم ليس لديه دخل شهري ثابت.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

في حالة المتقدم رجل يجب أن لا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

إذا كانت المتقدمة سيدة يجب أن يتراوح عمرها ما بين 15 عام وحتى 55 عام.

يشترط على المتقدم أن يكون متواجد داخل الدولة بشكل دائم.

الوثائق المطلوبة للتقديم على الرعاية الاجتماعية 2024