الأسماء نزلت شوف أسمك دلوقتي.. اسماء تكافل وكرامة شهر رمضان بالزيادات الجديدة 2024

اسماء تكافل وكرامة شهر رمضان، يعدُّ برامج تكافل وكرامة واحدة من المبادرات الرئيسية التي تقدمها وزارة التضامن للفئات الهشة المصنفة ضمن خط الفقر في مصر، وتعدُّ برنامج التكافل والكرامة من أبرز هذه البرامج، وبمناسبة قدوم شهر رمضان، تم الكشف عن قوائم المستحقين الجدد لهذا البرنامج، الذين سيتم تضمينهم ضمن الدفعة الجديدة للاستفادة من دعم التكافل والكرامة.

الاستعلام عن اسماء تكافل وكرامة شهر رمضان

كشفت وزارة التضامن عن قائمة الأسماء الجديدة المؤهلة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، والذي يُعتبر واحدًا من أبرز برامج الدعم في مصر، يستفيد من هذا البرنامج عدد كبير من المواطنين الذين يعانون من الفقر، وللتحقق من أسماء الدفعة الجديدة المستحقة للبرنامج، قامت الوزارة بتوفير خدمة الاستعلام عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، الخطوات للاستعلام تتضمن:

يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن. تحديد برنامج تكافل وكرامة للدعم. اختيار أيقونة الاستعلام عن الأسماء الجديدة. إدخال الرقم القومي للمواطن المتقدم للاستفادة من البرنامج. الضغط على زر الاستعلام لعرض حالة الطلب. سيتم عرض التفاصيل التي تبين ما إذا كان الطلب قد تم قبوله أو رفضه.

قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة

قرر رئيس الجمهورية صرف زيادة على المعاشات المقدمة شهريًا من خلال برنامج تكافل وكرامة، ابتداءً من شهر مارس الحالي، حيث تبلغ قيمة الزيادة 15٪. وبعد الزيادة، ستكون قيمة المعاشات كالتالي: